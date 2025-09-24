Ni ‘Scream’ ni ‘Sé lo que hicisteis el último verano’: esta es la película de HBO Max perfecta para una noche de terror

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE, se estrena el próximo viernes 1 de agosto en HBO Max, completando la colección de la franquicia ya disponible en la plataforma. (Max)

Durante los años noventa, sagas como Scream o Sé lo que hicisteis el último verano marcaron el paso dentro de lo mainstream con un patrón común: asesinos enmascarados, cuchillos y víctimas que iban todavía a la universidad. Sin embargo, en el año 2000 apareció un título que retorcía el subgénero slasher hasta darle una nueva identidad. ¿Qué ocurriría si el asesino no fuera una persona, sino la propia Muerte? Así nació Destino final (2000), película que inauguró una franquicia de culto y que hoy, un cuarto de siglo después, vuelve con fuerza gracias a Destino final: Lazos de sangre, disponible en HBO Max.

La primera cinta de la franquicia, dirigida por James Wong —guionista de algunos de los capítulos más recordados de Expediente X—, presentaba un punto de partida. Un joven, interpretado por Devon Sawa, tenía una premonición en la que veía cómo explotaba el avión en el que iba a viajar con sus amigos. Al bajarse a tiempo con algunos de ellos, se salvaba del desastre, pero el peligro real empezaba entonces. La Muerte, ultrajada, regresaba para cobrarse lo que consideraba suyo.

DESTINO FINAL: LAZOS DE SANGRE, se estrena el próximo viernes 1 de agosto en HBO Max, completando la colección de la franquicia ya disponible en la plataforma. (Max)

Tras cinco secuelas que consolidaron el culto en torno a la saga, la franquicia llevaba más de una década en silencio. Hasta mediados de este año. Destino final: Lazos de sangre se ha convertido en el capítulo más taquillero de la saga tras su paso por cines y desde el pasado 1 de agosto en HBO Max.

Séptima entrega asegurada

Dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, la sexta entrega aporta un aire renovado. La protagonista es Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana), una estudiante universitaria que empieza a tener pesadillas con el derrumbe de una torre ocurrido en 1968, tragedia en la que murió su abuela. En esta ocasión, el peligro se extiende a través de generaciones: la Muerte busca saldar cuentas con una descendencia que, a su juicio, nunca debió existir.

Dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, Destino Final: Lazos de sangre cuenta con Teo Briones (Chucky), Rya Kihlstedt (Solo en casa 3), Richard Harmon (Los 100), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms) y Anna Lore (Gotham Knights). Además, la película cuenta con la aparición del único actor que ha estado presente en todas las sagas, Tony Todd, quien interpreta al forense William Bludworth, ese personaje que advertía a los protagonistas de las anteriores entregas y que se ha convertido en un recurrente de la saga. Será su última aparición, eso sí, ya que Todd falleció antes del estreno de la película.

La saga Destino final se prepara para continuar su camino. Tras el éxito arrollador de Destino final: Lazos de sangre, New Line Cinema, filial de Warner Bros., ha dado luz verde a una nueva entrega y ha confiado el guion a Lori Evans Taylor, que ya participó en la escritura de la sexta película. Según adelanta The Hollywood Reporter, la decisión llega impulsada por el espectacular rendimiento en taquilla de la última cinta, estrenada en mayo, que recaudó más de 286 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 138,1 millones procedieron del mercado estadounidense.