España Cultura

Ni ‘Alien’ ni ‘Interestellar’: esta película de ciencia ficción es la favorita de la NASA y se puede ver en ‘streaming’

Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law protagonizan un largometraje que ahonda en la influencia que podría llegar a tener la ingeniería genética en un futuro

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
La huella de Giorgio Armani
La huella de Giorgio Armani en el cine: "Gattaca" (IMBD)

A la hora de calibrar la calidad de una película de ciencia ficción, podemos fijarnos en muchos aspectos. Algunos de ellos son más generales, como si la historia es buena, la música nos gusta o los actores cumplen con su papel. Ahora bien, a la hora de imaginar un futuro, más cercano o lejano, marcado por el avance de la tecnología, también podemos pararnos a pensar en si realmente esa parte de la película está bien trabajada, y en si nos resulta creíble e interesante el mundo que nos están planteando.

En ese sentido, pocas películas han logrado dar en el clavo como Gattaca (1997), o al menos, así lo consideró en su momento la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cuando la eligió como la cinta ciencia ficción más realista de todos los tiempos después de una votación realizada por sus propios científicos, quienes argumentaron que el largometraje dirigido por Andrew Niccol presentaba “un futuro plausible y mucho más realista que lo visto en otras cintas más fantasiosas”.

El orden de los genes

Lejos de un éxito inmediato en taquilla tras su estreno en 1997, la cinta protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law ha construido con el tiempo un estatus de película de culto. Su trama sitúa al espectador en un mundo en el que la ingeniería genética condiciona elementos tan básicos como el trabajo que puedes o no desempeñar, y por extensión, tu propio estatus en la sociedad. Al fin y al cabo, ¿qué empresa querría a un empleado con una genética empobrecida o incluso defectuosa, por más experiencia laboral que acumulara o preparación académica con la que llegara bajo el brazo? Es por eso que, en este universo, las familias pueden planear el porvenir de sus hijos manipulando su genética, un recurso ético y narrativo que da pie a interrogantes sobre el libre albedrío y la discriminación genética.

Ethan Hawke en 'Gattaca', la
Ethan Hawke en 'Gattaca', la película de ciencia ficción más realista según la NASA. (Columbia Pictures)

Vincent Freeman, el personaje central encarnado por Hawke, enfrenta las limitaciones impuestas por haber nacido con una deficiencia cardíaca. Pese a esa desventaja, desafía el sistema al suplantar la identidad de Jerome Morrow (Jude Law), un individuo de genes perfectos pero, a causa de un accidente, forzado a permanecer en una silla de ruedas. A partir de esta premisa, se construye una historia en torno a la propia condición humana y en qué puede resultar más determinante, si el lugar del que partimos o la voluntad que nos acompaña una vez empezamos nuestro viaje.

Soccer Football - Ballon d'Or
Soccer Football - Ballon d'Or - Theatre du Chatelet, Paris, France - September 22, 2025 FC Barcelona's Vicky Lopez makes a speech after winning the women's Kopa Trophy REUTERS/Benoit Tessier

La parte más ‘oscura’ del ser humano

El realismo de Gattaca, en este sentido, no debe identificarse tan solo con la plausibilidad de que en algún día se aplique de forma generalizada la ingeniería genética para la reproducción humana. Y es que la película también apela a la desmedida ambición humana que puede contribuir a construir la distopía que plantea. Prueba de ello es que, para su estreno, como parte de la campaña de marketing se decidió publicar varios anuncios para que la gente llamara y modificara genéticamente a sus hijos. Miles de personas marcaron el número para solicitar este servicio.

"Moon Knight" es la nueva serie de Marvel Studios que introduce al famoso antihéroe de los cómics. Ethan Hawke da vida a Arthur Harrow, el antagonista de esta historia protagonizada por Oscar Isaac. El actor nos cuenta un poco más sobre su proceso para llevar este personaje al mundo de acción real y todo lo que involucra trabajar en una mega producción del género de superhéroes.

Por otro lado, con una imagen personalísima del futuro, Niccol erige una estética ciertamente vintage para hablarnos del futuro, dado que la mayoría de edificios que aparecen pertenecen a un movimiento arquitectónico conocido como brutalismo, muy popular en la década de 1950. Por su parte, los tres intérpretes principales están a un nivel muy alto, reflejando todos los conflictos internos de cada uno de sus respectivos personajes con una melancolía solo equiparable a la de su banda sonora. Ethan Hawke y Uma Thurman, por cierto, comenzarían a salir juntos durante el rodaje, se casarían al año siguiente y tendrían dos hijos, si bien se acabarían divorciando en el año 2005.

Temas Relacionados

Ethan HawkeUma ThurmanJude LawGattacaNasaCineCiencia FicciónCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia de una niña que quiere ser monja: la película española que habla sobre la fe y la manipulación religiosa

‘Los domingos’ se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Festival de San Sebastián, donde compite por la Concha de Oro

La historia de una niña

Esta película bélica pasó desapercibida en los Oscar, pero es una de las mejores que se han hecho en los últimos años y puedes verla gratis estos días

La buena recaudación y el entusiasmo de la crítica no evitaron que esta producción fuera ‘la gran olvidada’ en las galas más importantes del séptimo arte

Esta película bélica pasó desapercibida

Descubren en Jaén un hito arqueológico “único en la cultura íbera”: un ritual con un encuentro sexual entre un héroe y una diosa

Mediante la luz del solsticio de invierno, esta civilización emulaba esta cópula como forma de rendir culto al Sol y otros astros

Descubren en Jaén un hito

La muerte de Robert Redford lleva al FBI a reactivar la investigación del asesinato del novio de su hija: 10.000 dólares para quien encuentre al sospechoso

El actor pasó varias décadas muy pendiente de homicidio no resuelto de su nuero, fallecido por un disparo en la nuca en 1983

La muerte de Robert Redford

Arón Piper, sin filtros en un primer disco: “Hago música para poder sacar mi parte más triste y melancólica”

El actor de series como ‘Élite’ y ‘El desorden que dejas’ lanza un álbum debut en el que se muestra tal y como es tanto en lo letrístico como en lo musical

Arón Piper, sin filtros en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno busca nueva empresa

El Gobierno busca nueva empresa que gestione el servicio 016: las llamadas de víctimas han crecido un 113% pero los operadores seguirán siendo los mismos

Dos vecinos y la marca de ruedas condenan a una promotora a una multa histórica de 251.000 euros por talar un árbol protegido

Sánchez ve una “gran noticia” para la comunidad internacional que Francia reconozca el Estado palestino

España advierte a Israel sobre posibles represalias si se vulnera el derecho internacional en la flotilla a Gaza

Éxitos en el banquillo y recuerdos en el corazón: la vida de Luis Enrique más allá del fútbol

ECONOMÍA

La mejora de la opa

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

La brecha ideológica de género entre los jóvenes españoles no para de crecer: ellos, cada vez más a la derecha, y ellas a la izquierda

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 22 de septiembre

Cuándo se cobran las pensiones en septiembre de 2025: fechas por entidad bancaria

DEPORTES

¿Cuántas entradas para el GP

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”