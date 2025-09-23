España Cultura

Halsey, la cantante que ha pasado de ser una de las más escuchadas del mundo a sufrir una grave enfermedad y que “no le permitan” sacar un nuevo disco

Los números de su último álbum no convencieron a su sello discográfico, lo que ha supuesto echar el freno a una artista que desde hace años lucha contra varias dolencias autoinmunes

Halsey en el pasado Festival
Halsey en el pasado Festival de Cine de Venecia. (REUTERS/Remo Casilli)

Si hablamos de Halsey, probablemente se nos vengan a la mente canciones como Closer, Without Me o Bad At Love. Temas con miles de millones de reproducciones que convirtieron a la cantante estadounidense, en una de las mayores estrellas de la industria musical en la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, la artista ha explicado recientemente que ese éxito forma parte del pasado, y que ahora su situación profesional es completamente distinta.

Y es que, si en la gran industria musical los sellos discográficos pueden ser determinantes en la carrera de los músicos que firman con ellos, Halsey afirma que se encuentra ahora ante la imposibilidad de lanzar nueva música. Así lo ha contado la propia cantante en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, señalando que, a pesar de su deseo de continuar creando, se encuentra atada por limitaciones contractuales: “No puedo grabar un álbum ahora mismo. No me lo permiten”.

“Eso es lo más difícil de haber sido una estrella del pop”

El trasfondo de esta problemática radica en la recepción comercial de su álbum más reciente, The Great Impersonator (2024). Según detalla la artista, el proyecto vendió 100.000 copias la primera semana, una cifra que calificó como notable para una artista sin éxitos recientes, pero que resultó insuficiente para quienes veían en ella a una artista cuyos ceros, tanto en ventas como en beneficios, debían ser mucho más numerosos. “Eso es lo más difícil de haber sido una estrella del pop. Ya no lo soy, pero me comparan con números y con otras personas que no considero secundarias”. Un panorama que ha hecho a la artista ver cómo cada vez se le imponían más trabas a la publicación de nuevas canciones desde su propio sello, Columbia Records.

De forma paralela, Halsey se ha pronunciado también sobre las complicaciones que tenido que enfrentar desde que, en 2022, cuando se encontraba todavía en un punto álgido de su carrera (Maniac, su tercer y último disco por aquel entonces había sido todo un éxito), le detectaron primero la enfermedad de lupus y luego un raro trastorno en sus células T. Su sistema inmunitario fallaba y se volvía contra ella, provocando que tuviera que someterse a un intenso tratamiento del que, asegura, no terminará de salir durante el resto de su vida. “Después de dos años, me siento mejor y estoy más agradecida que nunca de tener música a la que recurrir”, dice aun así Halsey en la entrevista. “No puedo esperar a volver a donde pertenezco: con todos ustedes, cantando y gritando con todo mi corazón”.

La cantante y actriz tuvo una convulsión y, como ya ha mostrado antes, se lo tomó con bastante paciencia y humor publicándolo en redes sociales.

Un nuevo proyecto

A falta de nuevas canciones, Halsey prepara ahora el inicio de una gira conmemorativa para celebrar el décimo aniversario de BADLANDS, el que fuera su primer álbum. Con sus conciertos en Estados Unidos, Canadá, México y algunos países en Europa, como Francia, Alemania o Reino Unido, espera no solo recuperar a buena parte de la masa de fans que en su momento tuvo, sino también incorporar a nuevos adeptos y ver si, de este modo, su sello considera óptimo que continúe ampliando su discografía.

