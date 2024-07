Halsey contestó a Britney Spears tras decir que se sintió “violada” por su canción “Lucky”

La cantante Halsey y Britney tuvieron un intercambio en redes sociales tras el lanzamiento del tema

La cantante estadounidense Halsey se ha pronunciado después de que Britney Spears asegurara sentirse “acosada, violada e intimidada” por el nuevo video de la cantante de New Jersey. La situación surgió tras el lanzamiento del nuevo sencillo “Lucky”, que llegó acompañado de un video dirigido por Gia Coppola. En este tema musical, que aborda las complejidades de la fama, se utiliza una interpolación del famoso éxito de Spears lanzado en el año 2000 bajo el mismo nombre.

Spears expresó su molestia en una publicación que luego eliminó, diciendo estar “muy molesta” al ver que el video hacía referencia a atuendos que ella había usado en el pasado, pero representaba las luchas de salud de Halsey. Spears comentó: “No sabía que una artista como ella, a quien admiraba, me ilustraría de una manera tan ignorante haciéndome pasar por una estrella superficial sin corazón”.

Spears luego se retractó en Twitter, aclarando que las críticas a Halsey eran "noticias falsas" y que ama a la artista (X/@britneyspears/@halsey)

La artista Halsey reveló en junio de este año que fue diagnosticada con lupus y un trastorno proliferativo de células T. Al respecto, Spears indicó en su mensaje que también ella tiene problemas de salud, razón por la cual eliminó su cuenta de Instagram temporalmente, pero prometió reactivarla para mostrar su apoyo.

Horas después, Spears se retractó en Twitter, aclarando con un mensaje: “¡Noticias falsas! ¡Eso no era yo en mi teléfono! ¡Amo a Halsey y por eso lo borré!” A lo cual, Halsey respondió expresando: “¡Amo a Britney! Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Tú fuiste la primera persona que me hizo darme cuenta de lo que significa sentirse inspirada”. De tal manera, la discusión terminó pacíficamente.

Halsey reveló en junio de este año que fue diagnosticada con lupus y un trastorno proliferativo de células T (REUTERS/David Swanson)

En una publicación anterior en Instagram, Halsey habló sobre su decisión de usar el sample, afirmando que cuando tenía cinco años sentía que Britney le cantaba directamente a ella y que, 24 años después, esas palabras tenían un significado diferente. También comentó sobre sus problemas de salud, mencionando que se sentía afortunada de estar viva después de pasar por dificultades médicas.

Britney Spears arremetió contra los Obsourne tras críticas

En otras noticias, Spears respondió con firmeza a las críticas realizadas por la familia Osbourne sobre sus videos de baile en redes sociales. En un episodio del podcast The Osbournes, Ozzy manifestó estar “harto de ver a la pobre Britney Spears en YouTube [Reels] cada maldito día”, describiendo el contenido como “muy, muy triste”. Jack y Kelly Osbourne también mostraron su pesar por la situación de la cantante.

Britney Spears también respondió con firmeza a críticas de la familia Osbourne sobre sus videos de baile en redes sociales (Jordan Strauss/Invision/AP/Instagram/britneyspears)

En respuesta a estos comentarios, Spears publicó el 17 de julio en Instagram una extensa respuesta donde negó ser una “pobrecita” y defendió su derecho a expresarse libremente. Además, respaldó a Kate Beckinsale, quien había enfrentado críticas similares por su contenido en redes sociales, enfatizando la importancia de apoyar a quienes son juzgados injustamente.

“Amablemente, váyanse a la mierda”, respondió Britney. “Di clases de baile la semana pasada a un par de adolescentes, muchos de los chicos eran demasiado delgados y otros demasiado grandes. ¡Sé lo que es que te juzguen así que es un tema ridículo y estúpido inicialmente, pero creo que es importante ayudarnos e invitarnos a lugares que nos ayuden a crecer el alma!”, concluyó.

Spears defendió su derecho a expresarse libremente en Instagram y respaldó a Kate Beckinsale frente a críticas similares (REUTERS)

El episodio del podcast de los Osbourne se divulgó pocos días después de que Spears publicara un clip bailando al ritmo de “I’m Addicted” de Madonna y anunciara el fin de su relación con Paul Richard Soliz. El noviazgo, que comenzó en 2022, estuvo rodeado de controversias debido a los antecedentes penales de Soliz y se convirtió en tema de especulación tras un incidente en el Chateau Marmont en mayo pasado.