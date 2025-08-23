La Comunidad de Madrid defiende el concierto de Gloria Estefan: "Tiene un coste muy adecuado a lo que supone"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido este sábado el concierto de la artista cubana Gloria Estefan en el marco de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid y el importe que supondrá dado el evento para el que ha sido programado.

"Tiene un coste muy adecuado a lo que supone", ha defendido la consejera al ser preguntada por el importe de 484.000 euros de la actuación, tal y como detalla el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, consultado por Europa Press.

En declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR de la capital, Albert ha recordado que se trata de un concierto en el marco de la quinta edición del festival de La Hispanidad, para celebrar "todos los acentos" y que 600 millones de personas en el mundo hablen español.

"Es un concierto que tiene un coste muy adecuado a lo que supone y que permite a ciudadanos que de otra manera no podrían asistir a un concierto que puedan disfrutar de cantantes tan excepcionales como Gloria Estefan", ha subrayado.

También ha recordado que Óscar Puente, actual ministro de Transportes, cuando era alcalde de Valladolid "pagó 720.000 euros" por un concierto semejante "y nadie puso ningún problema". "Lo que queremos es que todos los ciudadanos madrileños y todos los que vengan a Madrid a celebrar La Hispanidad puedan festejar algo tan maravilloso que tenemos como es el español, que es un idioma que nos une por todos los confines de este mundo", ha zanjado.