Radiohead vuelve a escenarios más de 7 años después y su gira empieza en España: cómo conseguir entradas para el regreso de la banda

La banda ha anunciado por sorpresa su regreso inmediato, con una gira europea que arranca en el Movistar Arena de Madrid este mismo mes de noviembre

Por David Pardillos

ARCHIVO - Thom Yorke, a la izquierda, y Jonny Greenwood de Radiohead actúan durante el concierto principal de la banda en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California el 14 de abril de 2012. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

No es un simulacro, está pasando de verdad. Después de muchos rumores y especulación en las últimas 24 horas con la posibilidad de que Radiohead volviese a los escenarios siete años después de su último concierto, finalmente el regreso se ha hecho realidad. La forma de hacerlo no ha podido ser más made in el grupo británico, pues primero habían aparecido una serie de panfletos anunciando una presunta gira, en la cual Madrid se encontraba entre los lugares escogidos para volver a actuar.

Pues bien, esos mismos panfletos que han llegado a aparecer incluso por algún rincón de la capital, ahora se han convertido en la carta de presentación de uno de los acontecimientos musicales del año con permiso del regreso de los hermanos Gallagher. En el mismo año en que Oasis ha iniciado su gira de reencuentro casi quince años después, la banda liderada por Thom Yorke ha sorprendido a todos anunciando una gira de efecto inmediato, ya que los primeros conciertos tendrán lugar en apenas un par de meses.

“El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por diversión. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco. También nos dio ganas de dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que podáis asistir a alguna de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto. Philip x”, anunciaba el grupo en un comunicado en redes sociales, en el que adjuntaba el cartel con las fechas para esta improvisada gira europea, que pasará primero por España y después por Bolonia, Londres, Conpenhague y finalmente Berlín.

Cartel de la gira de
Cartel de la gira de Radiohead por Europa

Solo para fans de Radiohead

Dado que las cuatro primeras fechas son en España, y concretamente en Madrid, todos los fans de nuestro país están más que interesados en saber cómo conseguir las entradas. Pues bien, el proceso es relativamente sencillo y muy parecido al que están haciendo otros artistas para evitar lo máximo posible la reventa. Radiohead quiere que solo sus fans se hagan con entradas para el concierto, y por eso va a abrir en su propia página web un registro para que cualquier seguidor de la banda cuente con opciones de verlos en directo. A partir de este viernes 5 a las 11 horas y hasta el próximo domingo 7 a las 23 horas, será posible registrarse en la web para conseguir acceso anticipado a las entradas, indicando la ciudad a la que se desea asistir. Los precios ya vienen reflejados para que no haya sorpresas, con un total de 97 euros sin gastos de gestión para pista, y un rango de entre 55 y 135 para grada.

Tal y como indican en su web, antes del miércoles 10 los agraciados recibirán un correo con un código de acceso anticipado a la venta de entradas, que se producirá el viernes 12 a las 11 horas. El código no garantiza el conseguir entrada, pero sí dará una gran posibilidad de hacerlo. De la misma manera, no recibir el código tampoco es una tragedia, ya que todos los fans registrados permanecerán en una lista de espera para que, en caso de que queden entradas libres, reciban un código para desbloquear su propia venta anticipada. En cualquier caso, la gran noticia es que Radiohead regresa a escenarios, y que encima lo hará pasando primero por Madrid, donde tendrá hasta 4 fechas para deleitar a todos sus fans con himnos como Creep, Fake Plastic Trees, Karma Police o No surprises.

