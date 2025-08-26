Deportes

La revelación de Carlos Alcaraz sobre su cambio de look para el debut en el US Open: “Fue un malentendido”

El tenista español apareció rapado y se convirtió en el comentario de sus colegas. En su presentación venció en tres sets a Reilly Opelka

Guardar
El nuevo look que presentó
El nuevo look que presentó Alcaraz en el US Open

Carlos Alcaraz debutó en el US Open con una victoria sólida y un cambio de imagen que no pasó inadvertido en Flushing Meadows. El tenista español, número dos del mundo, venció en la primera ronda a Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4, en un partido que resolvió en poco más de dos horas. Más allá del resultado, la atención se centró en su cabeza completamente rapada, un detalle que generó comentarios y bromas tanto dentro como fuera de la pista.

El estreno de Alcaraz, de 22 años, en el estadio Arthur Ashe estuvo marcado por la firmeza de su juego ante un rival potente y local. El murciano impuso su ritmo desde el inicio y cerró el encuentro en sets corridos, un aspecto fundamental en un torneo tan exigente como el US Open, donde la acumulación de minutos puede ser decisiva en las rondas finales. Este triunfo refuerza su objetivo de alcanzar la cima del ranking mundial, actualmente en manos de Jannik Sinner.

La imagen de Alcaraz con la cabeza rapada fue uno de los temas más comentados en el inicio del torneo. El propio jugador explicó que el cambio de look se debió a un “malentendido”. “La verdad que al final son cosas que pasan. No me importa mucho el tema del pelo y en tres días voy a volver a tener mucho. A mí no me desagrada, cuando me vi pensé que no me quedaba tan mal. Es un look nuevo para un US Open que es el lugar indicado para hacer estas cosas”, afirmó el español, restando importancia al revuelo generado.

El nuevo aspecto de Alcaraz no solo llamó la atención de los aficionados, sino también de sus colegas. En los vestuarios, Frances Tiafoe, quien acababa de lograr su propio triunfo en la jornada, bromeó sobre el corte de su compañero. Consultado en conferencia de prensa, Tiafoe fue tajante: “Es horrible. No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”. El estadounidense añadió, entre risas, que pensó que el nuevo look haría a Alcaraz “más aerodinámico”, aunque “no será más rápido de lo que ya es”. Tiafoe, conocido por cuidar su propio estilo, concluyó: “Para alguien que se corta el pelo todas las semanas y se enorgullece de sus buenos cortes, esto es horrible. Carlos necesita juntarse conmigo”.

La reacción de Frances Tiafoe ante el nuevo look de Carlos Alcaraz

La repercusión del corte de pelo de Alcaraz trascendió el ámbito del tenis. El golfista norirlandés Rory McIlroy, presente en Flushing Meadows, se acercó a saludar al español y le expresó su aprobación por el nuevo look. Alcaraz relató: “Nunca había hablado con él ni lo había visto en persona. Simplemente me habían dicho que iba a estar por acá y que iba a venir. Más emocionado de lo que estaba yo imposible”. El tenista añadió que fue “un placer y un gusto” poder conocer a McIlroy, a quien admira profundamente.

Detrás de la anécdota del corte de pelo se encuentra una historia familiar. Según reveló el extenista Feliciano López, Alcaraz confesó que fue su hermano mayor, Álvaro, quien tomó la máquina y lo rapó tras un mal corte. El propio Carlos reconoció que, aunque el cambio fue inesperado, lo asumió con naturalidad y hasta con cierto humor, convencido de que el US Open era el escenario ideal para estrenar una imagen diferente.

Con la confianza de un debut exitoso y la frescura de su nuevo look, Alcaraz encara el resto del torneo con la mira puesta en la cima del ranking mundial. El español sabe que cada partido cuenta y que, en un Grand Slam, empezar con el pie derecho puede marcar la diferencia en el camino hacia su objetivo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCarlos AlcarazUS Opentenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Preocupación en Boca por la lesión de uno de sus titulares: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Se trata de uno de los defensores que mejor rendimiento alcanzó en el equipo de Miguel Russo

Preocupación en Boca por la

Escándalo en el Olympique de Marsella por la pelea entre dos estrellas: “Nunca vi algo así en mi vida”

Adrien Rabiot y Jonathan Rowe se tomaron a golpes en el vestuario y el conflicto continuó en los entrenamientos. Ambos fueron declarados transferibles

Escándalo en el Olympique de

Tras el anuncio de Cadillac, así está el mapa de pilotos en la F1 para 2026: la situación de Colapinto y Alpine

Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas estarán ligados a la nueva escudería a partir del próximo año y solo resta conocer quiénes ocuparán las seis butacas que faltan confirmar

Tras el anuncio de Cadillac,

Francisco Cerúndolo remontó un partidazo y ganó en su debut en el US Open

El argentino se clasificó para la segunda ronda del certamen neoyorquino en un encuentro épico, en el que se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 ante Matteo Arnaldi

Francisco Cerúndolo remontó un partidazo

La respuesta de Di María a Gallardo tras su reflexión sobre la adaptación de Fideo en el fútbol argentino

El rosarino, autor de un golazo en el clásico ante Newell’s, se refirió a su presente en Central luego de las declaraciones del técnico de River

La respuesta de Di María
ÚLTIMAS NOTICIAS
A días de las elecciones,

A días de las elecciones, Kicillof se aleja del ruido de la interna tras el reclamo de Máximo Kirchner

La Justicia investiga el cuadro robado por nazis que apareció en Argentina: apuntan a una empresaria en Mar del Plata

Entre enero y julio llegaron 1,6 millones menos de extranjeros y salieron 4,4 millones más de argentinos al exterior

Diez objetos imprescindibles para armar el equipaje perfecto en tu próximo viaje

Detuvieron a un quemacoches en Córdoba luego de haber destruido por completo un auto: el video

INFOBAE AMÉRICA
Canadá prolonga su misión en

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

Un casting, una oportunidad perdida y un rol que cambió para siempre el destino de Pedro Pascal y Edward Norton

Jeanine Áñez le agradeció a María Corina Machado por su “permanente preocupación” por los presos políticos en Bolivia

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica