Dani de la Orden da los primeros detalles de la segunda parte de ‘Casa en llamas’: “Pasará a la nieve”

Una nueva etapa en la historia de Casa en llamas asoma en el horizonte del cine catalán. Según avanzó Dani de la Orden en el programa Versió estiu de Rac1, la segunda parte de la comedia se situará en la montaña y en pleno invierno, profundizando en los sucesos que quedaron abiertos tras el incendio de la casa de Cadaqués. “Pasa a la nieve y está muy ligada a los sucesos de la primera parte”, explicó el director, citado por Rac1, al describir la dirección que tomará una de las secuelas más esperadas del panorama reciente.

Estrenada originalmente como una de las comedias catalanas de mayor éxito comercial, Casa en llamas se consolidó como referente gracias a su retrato familiar entre la ironía y el drama. La secuela —todavía en proceso de escritura— pretende retomar la historia justamente después del incendio que desestabilizó a sus personajes principales. De la Orden trabaja de cerca con el guionista Eduard Sola para definir el próximo giro de los acontecimientos, aunque, según reconoció, el proyecto apenas da sus primeros pasos y “está en proceso de escritura”.

Los interrogantes abiertos al final de la primera película sirven de motor a esta continuación. Emma Vilarassau volverá como la madre, envuelta ahora en dilemas judiciales —si resulta incriminada y si puede defender su inocencia— mientras Alberto San Juan interpreta al padre, un personaje cuya vida y motivaciones adquirirán mayor peso en esta entrega. “Si detienen a la madre y si puede declararse inocente o no”, planteó De la Orden entre las cuestiones que desea explorar, además de indagar “quién es el padre y qué le ocurre”. El propio director reconoció que la primera película centró su mirada en los personajes femeninos; en esta secuela, busca equilibrar la representación, ampliando el foco sobre los protagonistas masculinos.

La película que conquistó a todos

No hay que olvidar que Casa en llamas fue una de las grandes sorpresas del cine español en 2024. No solo porque logró acumular un total de más de 3 millones de euros y casi medio millón de espectadores, convirtiéndose en la película catalana más taquillera en la historia, sino también por su éxito académico. La película arrasó en galas como las de los Premios Gaudí o Feroz, y llegó a tener ocho nominaciones a los Goya, de los cuales se terminó llevando el de Mejor Guion original, precisamente Dani de la Orden.

En conversación con Versió estiu, De la Orden reiteró que la nueva entrega de Casa en llamas apenas comienza su itinerario de desarrollo. Tanto la estructura narrativa como el guion viven un proceso abierto, y ni el rodaje ni el estreno tienen aún fecha definida. El entusiasmo, no obstante, se percibe en el equipo y en la audiencia fiel que sigue los avances de la película.

A la espera de que la segunda parte de Casa en llamas tome forma, De la Orden avanza también en el rodaje de su nueva sitcom para 3Cat, La casa nostra, cuyo recibimiento del público en los platós “es muy positivo”. El director afronta una etapa de intensa creación, alternando entre proyectos a caballo entre el humor y la emoción, y sumando capítulos a su trayectoria en el audiovisual catalán.