Alicia Vikander considera “muy anticuada” la película que le dio su Óscar en 2016

Alicia Vikander, ganadora del Oscar por "La Chica Danesa"

La película contaba la historia de Lili Elbe, una de las primeras mujeres transexuales que se sometió a cirugía de reasignación de género en torno a 1930. La cinta era La chica danesa (Tom Hooper, 2015), que protagonizada por Eddie Redmayne en el papel de Eibe, le dio a la actriz sueca Alicia Vikander su primer Óscar como Mejor Actriz de Reparto y otra nominación para el británico, pero en categoría de Mejor Actor. Hace una década la cinta estuvo rodeada de polémica. Muchos activistas protestaron porque el actor se pusiera en la piel de Eibe, siendo este un hombre cishetero (persona cuya identidad de género se corresponde al género que le asignaron al nacer) y no una persona trans.

Hace unos años, Redmayne reconoció sus dudas sobre haber asumido el papel. “No, no lo haría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error. La discusión más amplia sobre el casting surge porque muchas personas no tienen un asiento en la mesa. Debe haber un equilibrio, de lo contrario seguiremos teniendo estos debates”, relató a The Times of London en 2021, refiriéndose a las personas trans. Además, antes del estreno, el actor defendió su elección, asegurando a IndieWire: “Espero que llegue un día en que haya más actores y actrices trans interpretando papeles trans, pero también papeles de personajes cis. Y espero —como actor uno espera— poder interpretar cualquier tipo de papel si lo hace con integridad y responsabilidad”.

Anteriormente, el actor y protagonista de Animales Fantásticos, perteneciente a la saga de Harry Potter, dejó en claro su postura a favor de la comunidad LGTBQ+ después de haber sido cuestionado sobre los comentarios transfóbicos de la escritora J.K. Rowling. “No estoy de acuerdo con los comentarios de J.K. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente, quieren vivir sus vidas en paz, y es hora de dejar que lo hagan”, comentó en una entrevista con la revista Variety.

Vikander al habla

Ahora, diez años después, Alicia Vikander ha hecho una reflexión similar sobre la película. En una entrevista reciente con British Vogue, la actriz sueca aseguró que La chica danesa “ya se siente extremadamente anticuada, lo cual creo que es algo positivo”. “En aquel entonces, marcó un punto de inflexión que, al menos, hizo que [el tema] se debatiera. Espero que, de alguna manera, fuera una llamada de atención y abriera el camino para que el arte abordara estos temas con mayor profundidad y autenticidad”, señaló la actriz, cuyo padre es psiquiatra en Suecia y asesora sobre cirugía de reafirmación de género, según Vogue.

Eddie Redmayne fue nominado al Oscar por su trabajo en "La chica danesa" (Captura You Tube)

Del director de la cinta, Tom Hopper, no ha trascendido ninguna declaración en esta década en la que remarque que se arrepiente. En septiembre de 2015 argumentó que desde el principio pensó en Redmayne para darle vida a la protagonista porque percibió en él “cierta fluidez de género” y “feminidad” que le pareció interesante para el papel.

Vikander, quien recibió el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Gerda Wegener, la esposa de Lili, subraya que el valor de la película no radicaba únicamente en la historia de Elbe, sino también en la exploración de la relación entre ambos personajes.