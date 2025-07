El cambio de look de Jason Momoa para volver en ‘Dune 3′: “No he hecho esto en 6 años”

Jason Momoa durante el estreno de 'Dune'

Era un secreto a voces, pero ha tenido que ser el propio actor quien lo confirmase. Jason Momoa estarán en Dune 3, la nueva película de la saga de ciencia ficción que ya prepara Denis Villeneuve junto al resto del reparto. Un elenco al que se ha incorporado el actor hawaiano, aunque lo ha hecho de una forma algo peculiar, con un cambio radical de look que le ha supuesto hacer algo que llevaba años sin hacer: afeitarse su espesa barba.

“No me he afeitado en seis años, y aquí estamos de nuevo. Lancé @mananalu para ayudar a eliminar el plástico de un solo uso. Ahora vamos aún más allá, asociándonos con nuestro equipo de @Getboomerangwater para introducir un sistema de ciclo cerrado que desinfecta y embotella el agua in situ. Eso significa aún menos residuos, menor huella de transporte y que nuestras botellas de aluminio se reutilizan una y otra vez. Este es el futuro, y lo estamos iniciando en Hawái. Acabemos con el plástico de un solo uso. Por nuestros hijos y por nuestro planeta. Todo mi aloha“, escribía el actor de Aquaman en redes sociales, adjuntando un vídeo en el que se podía ver afeitando su icónica barba.

Momoa aprovechaba también para saludar y señalar al responsable de ese afeitado: “Esto solo lo hago para ti, Dennis”, refiriéndose al cineasta Denis Villeneuve, quien ha vuelto a contar con el hawaiano para la nueva entrega que está preparando ya en Budapest junto a buena parte del reparto, a saber, Timothée Chalamet, Zendaya, Anya Taylor-Joy e incluso Robert Pattinson, nueva incorporación al reparto en un personaje que dará mucho de qué hablar.

Jason Momoa como Duncan Idaho en 'Dune'

La vuelta de Duncan Idaho

El regreso de Momoa supone una gran sorpresa para muchos fans de las películas, pero quizá no tanto para los de los libros. No hay que olvidar que su personaje, Duncan Idaho, moría en la primera entrega, intentando poner a salvo a Paul Atreides (Chalamet) del ataque de los Sardaukar en Arrakis. En realidad su muerte nunca se llega a ver en pantalla, aunque todo apuntaba a ello. En los libros, el maestro espadachín de Paul regresa en forma de clon, por lo que podría ser una forma de recuperar al personaje para Villeneuve, pero no está del todo claro. Sea como fuere, regresará sin vello facial para desgracia de Momoa.

El rodaje apenas acaba de empezar y se espera que se extienda durante los próximos meses tanto por Budapest como por otras localizaciones. La tercera entrega adaptará en gran medida el segundo libro de la saga de Frank Herbert, El Mesías de Dune, en el cual se revelan las conspiraciones de palacio a raíz del nombramiento de Paul Atreides como emperador del universo, y del nacimiento de sus hijos con Chani, Ghanima y Leto II. Este último estará precisamente interpretado por el hijo de Momoa, Nakoa-Wolf Momoa. “Lo ha hecho por su cuenta. No quiero ayudarle, lo ha hecho todo por su cuenta, y bien por él. Tiene 16 años y está ya haciendo cosas con Denis Villeneuve”, contaría orgulloso Jason Momoa, quien ahora tendrá a alguien tan cercano sobre el set con el que no sentirse tan extraño sin barba.

