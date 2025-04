‘Dune 3′ busca villano: Denis Villeneuve quiere a este gran actor para la próxima película de la saga

Tráiler oficial de 'Dune: Parte 2' en español.

La galaxia sigue añadiendo nuevas estrellas, y mientras otros como Nolan ya han puesto en marcha su épica Odisea, el director Denis Villeneuve quiere hacer lo propio con su tercera entrega de la saga Dune. La película con la que el autor de Prisioneros y Blade Runner 2049 cerrará su etapa con las adaptaciones de Frank Herbert busca villano, y podría haberlo encontrado en uno de los mejores actores de la actualidad. Eso sí, éste tendrá primero que ver cómo puede encajar un proyecto de semejante envergadura en su agenda, que no está precisamente libre.

Hablamos de Robert Pattinson, el actor británico de sobra conocido por su rol en la saga Crepúsculo, en la que interpretaba al vampiro Edward Cullen, pero también por todos los papeles que hizo después, desde El faro a Tenet pasando por The Batman, a la que aun sigue ligado como el icónico justiciero enmascarado. Pattinson nunca ha trabajado con Villeneuve, lo cual sería uno de sus grandes alicientes de cara a unirse a esta tercera entrega, que llevará por título Dunne: Messiah, la última película del canadiense en la saga tal y como confirmó: “Si consigo hacer una trilogía, ése sería el sueño. Se escribió como reacción al hecho de que la gente percibiera a Paul Atreides como un héroe. Que no es lo que él quería hacer. Mi adaptación se acerca más a su idea de que en realidad es una advertencia”.

Pero la gran pregunta que se están harán haciendo muchos fans es la siguiente: ¿a quién daría vida Pattinson? Pues bien, tal y como afirma The Hollywood Reporter, el personaje que Villeneuve tendría en mente no es otro que el de Scytale, un hombre perteneciente a la orden de Bene Tleilax -aun más ortodoxa y peligrosa que las Bene Gesserit- y que tiene la capacidad de cambiar de rostro a su antojo, lo que le convierte en una gran amenaza para Paul Atreides y su familia. En la novela de Herbert El mesías de Dune Scytale es el gran antagonista, siendo el principal conspirador al trono después de ofrecerle al emperador la salvación de uno de sus seres queridos.

Robert Pattinson está en negociaciones para dar vida a Scytale en la próxima entrega de 'Dune'

Entre dioses y murciélagos

La tercera parte de Dune aun no ha comenzado, pero el principal escollo para que Pattinson se incorpore es su complicada agenda. El actor se encuentra actualmente inmerso en el rodaje de La Odisea de Christopher Nolan, en la que comparte pantalla con otros grandes actores como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathway o Zendaya, quien también debería aparecer en Dune: Messiah. No obstante, la adaptación de la épica griega no es el único obstáculo, ya que el actor también tiene pendiente de rodaje otra película de lo más importante: Batman 2.

Hay que recordar que el británico protagonizó la película de 2022 dirigida por Matt Reeves y que se le espera de vuelta para la secuela, aunque esta aun sigue pendiente de iniciar su rodaje. De hecho, el actor parecía inquieto tras las noticias del aplazamiento del estreno y, por ende, también del rodaje. “Empecé con un Batman joven y voy a ser un Batman viejo para la secuela… tengo 38 años, soy viejo”, reconocía el actor en una reciente entrevista, en la que al menos concedía algo de información sobre la película. “Sé de qué trata pero no puedo decírselo a nadie, pero es genial. Es muy emocionante”.