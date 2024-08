“El momento más bonito de la historia del Sonorama”: así ha sido el homenaje a Supersubmarina que ha emocionado a todo un festival

Homenaje a Supersubmarina en el Sonorama 2024. (@tzantzi / X)

Cada agosto, Aranda de Duero se llena de campistas y amantes del indie español con la celebración del Sonorama. Y, aunque el cartel cambia de año en año, hay algunos grupos de música que tienen una conexión especial con el festival. Una de esas míticas bandas, Supersubmarina, llevaba desde 2015 sin subirse a uno de los escenarios de la localidad burgalesa, hasta ayer, cuando dos de sus integrantes, José Marín, Chino, y Jaime Gandía, salieron al escenario de la plaza del Trigo y sorprendieron a todos los asistentes.

La banda debutó en el Sonorama en 2010 en ese mismo escenario del casco histórico, lugar emblemático desde el que el grupo baezano triunfó y alcanzó la cúspide del pop indie nacional. Los cuatro llevaban alejados de los focos desde 2016, año en el que sufrieron un terrible accidente de tráfico por el que algunos de ellos tuvieron que estar varios días ingresados en la UCI, y les obligó a apartarse de los escenarios de manera indefinida para concentrarse en su recuperación.

El emotivo reencuentro hizo que el público cantara los versos de la canción Al aire de Supersubmarina. Pero no solo el público estaba emocionado, Chino y Gandía también se mostraron conmovidos por el homenaje. Muchas de las personas que estaban allí compartieron este momento tan emotivo en redes sociales, mostrando vídeos y expresando que ha sido “de lo más bonito que he visto en mucho tiempo”, y “el momento más bonito de la historia del Sonorama”. Incluso el propio festival, desde su perfil de X (antes Twitter), ha tenido unas palabras para la banda: “Celebrando la vida con grandes amigos. Os hemos echado de menos, Pope y Juanca”, haciendo referencia a los dos integrantes de Supersubmarina que no han asistido al festival en Aranda.

Ambos integrantes se subieron al escenario junto con miembros del Ayuntamiento de Aranda para descubrir un banco dedicado a Supersubmarina, que se instalará en la plaza del Trigo cuando finalice el festival. Lo que inicialmente se planteó como un acto meramente cultural derivó en un homenaje único. Tanto Chino como Gandía han sido ese algo que ha servido como luz para todos los fans de la banda.

Feliz de ver a personas increíbles recibiendo tanto cariño.



Creo que es el momento más bonito de la historia de Sonorama Ribera porque celebrar la música es increíble, pero celebrar la VIDA ya es otra movida. pic.twitter.com/jBX48Babzc — Ana Medina (@asidesastre) August 9, 2024

Chino y Jaime de Supersubmarina han salido al escenario de la Plaza del Trigo del Sonorama.



Lloro de emoción 🥹🥹🥹 este momento de la gente cantándoles es de lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Precioso ❤️❤️#SonoramaRibera2024 @SupersubmarinaO pic.twitter.com/gxRcnTPkQO — WONDER ARAN RHAENYRA #TEAMBLACK 🖤🐉 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) August 9, 2024

Celebrando la vida con grandes amigos.

Os hemos echado de menos, Pope y Juanca ❤️@SupersubmarinaO pic.twitter.com/PKlNZiWnAU — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) August 9, 2024

Sonorama también se escribe

Aunque Supersubmarina no se había subido a un escenario desde 2016, su regreso al panorama musical fue en abril. Pero no con un nuevo disco, ni con canciones inéditas, sino con su libro Algo que sirva como luz, en el que el periodista Fernando Navarro cuenta la historia de José Chino, Jaime, Pope y Juanca tras el accidente. En el libro se presenta un testimonio profundo y detallado sobre la amistad, los sueños, la creatividad, el sufrimiento y la capacidad de superación. El relato de cuatro amigos que empezaron jugando al fútbol en el Paseo de la Constitución de Baeza (Jaén) y acabaron formando uno de los grupos más influyentes del indie en nuestro país.

Durante el festival, además de música, se ha celebrado Sonorama también se escribe, un espacio dedicado a la cultura en el que el periodista Fernando Navarro, Jaime Gandía y Chino, han estado presentes.

La tercera jornada del Sonorama Ribera 2024 será recordada como el Día de Supersubmarina, lo que ha desplazado a un segundo plano a otros eventos matutinos, como la actuación sorpresa de Pignoise tras Supersubmarina en la plaza del Trigo.