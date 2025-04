El creador de ‘Adolescencia’ explica qué es lo que pasó con el cuchillo de Jamie: “Lo arruinaría todo”

Así se rodó la serie de Netflix 'Adolescencia'

La miniserie Adolescencia, creada por Jack Thorne y Stephen Graham, ha generado un intenso debate entre los espectadores debido a uno de los enigmas más intrigantes de su trama: el paradero del cuchillo utilizado en el asesinato de Katie, una joven estudiante interpretada por Emilia Holliday. Este objeto, crucial en el desarrollo de la narrativa, nunca es localizado, lo cual ha dejado abierta una pregunta que ha dividido opiniones entre la audiencia.

La serie, compuesta por cuatro episodios, relata el asesinato de Katie a manos de su compañero de instituto, Jamie, interpretado por Owen Cooper. Durante la historia, los inspectores Luke Bascombe (Ashley Walters) y Misha Frank (Faye Marsay) investigan el caso, entrelazando temas como el acoso escolar y la influencia de comunidades en línea conocidas como incels. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales de la investigación, el destino final del arma homicida, no encuentra solución, aumentando tanto la frustración como la curiosidad en el público.

El creador Jack Thorne explicó recientemente las razones detrás de esta decisión narrativa. Según comentó, no resolver el misterio del cuchillo fue deliberado, alineado con su enfoque creativo. “Creo que hay una verdadera alegría en lo incompleto, en lo parcial que logró ser esta serie”, afirmaba. Aunque se consideró revelar el destino del cuchillo durante el tercer episodio, Thorne aseguró que esto habría resultado “falso y equivocado”, ya que iría en contra del espíritu de la narrativa. El cuchillo, propiedad de Ryan (Kaine Davis), amigo de Jamie, había sido prestado con la intención de asustar a Katie. Sin embargo, después del asesinato, el arma desaparece, sin dejar rastro. Sobre este detalle, Thorne dijo: “No voy a responder dónde está el cuchillo. Si lo hiciera, lo arruinaría todo”. Según explicó, tanto él como Stephen Graham resolvieron en privado lo que ocurrió con el objeto, pero decidieron no incluir esta información en la historia.

Adolescence. (L to R) Owen Cooper as Jamie Miller, Stephen Graham as Eddie Miller in Adolescence. Cr. Courtesy of Netflix © 2024

El poder de lo no dicho

La ausencia de una respuesta sobre el paradero del cuchillo no es casual. Según Thorne, esto responde a una filosofía narrativa que busca inspirar debate e interpretación entre los espectadores. “Al no responderlo, creamos una pregunta”, comentó, subrayando que el vacío intencional forma parte integral del diseño de la serie. Este enfoque, aunque divisivo, ha enriquecido la conversación en torno a la producción. Algunos seguidores han elogiado la valentía de los creadores al dejar interrogantes sin resolver, mientras que otros han expresado su frustración por la falta de cierre. A pesar de estas opiniones encontradas, la estrategia ha logrado que Adolescencia permanezca en el centro de la discusión, marcándola como una obra que desafía las convenciones tradicionales del género.

Además del enigma del cuchillo, Adolescencia se distingue por explorar temas sociales complejos, como el bullying y la influencia de las comunidades digitales en el comportamiento de los jóvenes. Durante la investigación, los inspectores Bascombe y Frank descubren que Jamie había sido víctima de acoso escolar, y que su relación con Ryan estaba marcada por dinámicas de manipulación y poder. La serie utiliza un enfoque narrativo descrito como whydunit, donde el énfasis recae en las motivaciones detrás de los actos de los personajes, más que en la identidad del culpable. Esto permite una exploración más profunda de las circunstancias que llevaron a Jamie a cometer un asesinato, ofreciendo una mirada crítica a las estructuras sociales que influyen en la juventud.

Con su enfoque innovador y la audaz decisión de dejar cabos sueltos, Adolescencia se ha establecido como una de las producciones más comentadas del año. La elección de no revelar el destino del cuchillo es solo uno de los elementos que han contribuido a su impacto cultural, demostrando que las ambigüedades pueden ser tan poderosas como las respuestas claras. Jack Thorne y Stephen Graham han invitado a la audiencia a participar activamente en la construcción del significado de la obra, lo que garantiza que Adolescencia continúe siendo objeto de análisis incluso después de sus cuatro episodios. Este enfoque narrativo, según palabras de sus creadores, forma parte de un diseño que busca no solo entretener, sino también provocar un diálogo profundo sobre los temas que aborda.