15 películas desastrosas dirigidas por los actores más famosos: del fiasco de Ryan Gosling a Johnny Depp intentando evitar su propio estreno en cines

Johnny Depp y Luis Guzmán en 'The Brave'. (Majestic Films International)

En la historia del cine, no son pocos los actores que han sentido el impulso de explorar el arte desde el otro lado de la cámara y lanzarse a la dirección. En algunos casos esto ha descubierto a cineastas con una sensibilidad única detrás de la cámara, como es el caso de Clint Eastwood, Ben Affleck, Greta Gerwig o Sofia Coppola.

Sin embargo, esta transición no siempre garantiza el mismo éxito que tuvieron en su carrera actoral. Y es que, aunque muchas estrellas de Hollywood han conseguido consolidarse como directores de talento, otros han enfrentado duras críticas con películas consideradas fallidas. Un fenómeno que, desde el medio británico The Independent, han querido ejemplificar con varios ejemplos contundentes.

Christina Hendricks en 'Lost Rivers'. (Bold FIlms)

Lost River (2014), dirigida por Ryan Gosling

Todo el mundo adora a Ryan Gosling, ese tipo reservado pero encantador que nos enamoraba en El diario de Noa convertido en arrollador macho en deconstrucción llamado Ken en Barbie. Sin embargo, el carisma del actor de Drive o Blade Runner 2049 no le sirvió a Lost River, hasta ahora su único trabajo como director. Esta película fue duramente criticada por ser un fracasado intento de emular a grandes directores como Nicolas Winding Refn, David Lynch o David Cronenberg. Gosling fue acusado de crear una obra pomposa y derivativa, un pecado compartido por otros integrantes de la lista.

Cartel de 'Noches de Harlem', de Eddie Murphy. (Paramount Pictures)

Noches de Harlem (1989), dirigida por Eddie Murphy

Eddie Murphy saltó a la fama con sus apariciones en el programa televisivo Saturday Night Live. Un trabajo que le valió empezar a protagonizar comedias como Límite: 48 horas o Entre pillos anda el juego, preámbulo de su éxito definitivo: Superdetective en Hollywood o El príncipe de Zamunda. Consagrado ya entonces como uno de esos reyes de la comedia de los que nos advertía Scorsese, decidió dar rienda suelta a su ego con Noches de Harlem, una película fallida en tanto se cometieron dos errores garrafales: un guion artificial y una comedia sin gracia. Fue un aviso más que suficiente: Murphy nunca volvió a dirigir y se rehizo en la década siguiente protagonizando otros éxitos como El profesor chiflado o el queridísimo Dr. Dolittle. Por si fuera poco, se apuntó al mundo del doblaje dando voz a personajes como el Asno de Shrek o Mushu, el dragón de Mulán.

The Brave (1997), dirigida por Johnny Depp

No parece que la película Modigliani, tres días en Montparnasse, estrenada en 2024, vaya a pasar a la historia del cine. Sin embargo, tampoco da la sensación de que su fracaso pueda ser mayor que el que tuvo en su momento The Brave, el primer intento de Johnny Depp como director. Con el enorme aliciente de contar con Marlon Brando entre el reparto de este proyecto, Depp llegó a Cannes dispuesto a mostrar en el festival más importante del mundo sus dotes como cineasta. Sin embargo, las críticas fueron devastadoras, hasta el punto de que el propio actor y director evitaría que la película llegara a Estados Unidos.

Imágenes de 'Sonny', de Nicolas Cage. (Imdb)

Sonny (2002), dirigida por Nicolas Cage

La carrera poco frecuente de Nicolas Cage ha permitido a este actor, ganador del Oscar en 1996 por Leaving Las Vegas, hacer todo tipo de trabajos. También lo intentó como director, pero Sonny acabó siendo un experimento fallido, dado su tono demasiado autocomplaciente y una estética que no iba mucho más allá de parecer indie. Eso sí, en esta película se le cedió todo el protagonismo a un jovencísimo James Franco, actor al que sí le hemos visto madera de director con trabajos como The Disaster Artist.

Fotograma de 'Cambio de planes', película dirigida por William H. Macy. (Vertical Entertainment)

Cambio de planes (2017), dirigida por William H. Macy

Nadie podía entenderlo. Cómo un actor como William H. Macy, que había aparecido en películas como Días de radio, Magnolia, La habitación o Fargo, que protagonizaba Shameless, una comedia tan amarga como desternillante, y que había obtenido críticas positivas con el drama musical sobre padres e hijos Rudderless, de repente podía echarlo todo al traste con Cambio de planes, una comedia gamberra sobre una rivalidad amorosa entre dos amigas que fue tildada de estúpida, vergonzosa, pésima y aburrida... además de machista.

Charlie Day en 'El tonto', película en la que actuó y en la que ejerció como director. (Eagle Films)

El tonto (2023), dirigida por Charlie Day

¿Un actor de éxito escribiendo, dirigiendo y protagonizando una película sobre Hollywood? ¿Con actores como Adrien Brody, John Malkovich o Kate Beckinsale? ¿Qué podría salir mal? El Tonto acabó demostrando que las respuestas llegan por sí solas. Faltó atrevimiento y profundidad, al mismo tiempo que sobró la típica moraleja made in USA de la que pecan esas películas empeñadas en tomarse demasiado en serio a sí mismas.

Chris Pine, actor y director en 'Poolman'. (Prime Video)

Poolman (2023), dirigida por Chris Pine

Todo el mundo estaba ilusionado con Poolman, la película que prometía convertir a Chris Pine en un prometedor director. La estrella de Hollywood, recordada como el rostro de grandes blockbusters como Star Trek, Wonder Woman o la reciente Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, ofrecía una comedia al estilo hermanos Coen protagonizada por él mismo y dos gigantes de la comedia como Danny DeVito y Annette Bening. El resultado no pudo ser más decepcionante.

Imágenes de 'Antes de que te vayas', de Chris Evans. (G4 Productions)

Antes de que te vayas (2014), dirigida por Chris Evans

Qué tendrán los trenes que los relacionamos tanto con el amor. Desde un Buster Keaton vestido de maquinista intentando reconquistar a Anabelle Lee a Ethan Hawke y Julie Delpy demostrando por qué deberíamos todos atrevernos a hablar con el atractivo, simpático y sorprendemente hablador desconocido de enfrente. Los trenes dan para tanto que incluso perdiéndolos se puede encontrar el amor. Al menos, eso intentó hacernos creer Chris Evans con Antes de que te vayas, la historia de una mujer que, tras verse sin forma de llegar a Boston para encontrarse con su marido, conoce a un altruista músico callejero dispuesto a ayudarla... y a enamorarse de ella. Por lo que fuera, los espectadores no acabaron de compartir ese enamoramiento.

Fotograma de 'Los Ángeles de Charlie'. (Sony Pictures)

Los Ángeles de Charlie (2019), dirigida por Elizabeth Banks

La exitosa franquicia de Los Ángeles de Charlie, dirigida por McG que convirtió en detectives a Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu intentó resucitar casi dos décadas después con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. El resultado no fue para nada el esperado, y la principal señalada fue su directora, Elizabeth Banks, a quien hemos visto como actriz en películas como ¿Hacemos una porno?, Los juegos del hambre o El hijo.

'Romance & Cigarettes', de John Turturro. (Filmaffinity)

Romance & Cigarettes (2005), dirigida por John Turturro

Pese a su empeño por trascender como director, todo parece indicar que John Turturro no lo ha conseguido. Y eso que a su lado ha tenido a actores como Susan Sarandon, Christopher Walken, James Gandolfini, Kate Winslet, Sharon Stone, Sofia Vergara y al mismísimo Woody Allen. Una discreta carrera en la que desde The Independent rescatan Romance & Cigarettes, una comedia musical en la que un hombre debe decidirse entre su mujer y su amante.

David Duchovny y Robin Williams en 'Delitos menores'. (Southpaw Entertainment)

Delitos menores (2004), dirigida por David Duchovny

Aprovechando que ya se había convertido en un rostro de esos que no se olvidan por el éxito de la serie Expediente X, David Duchovny decidió probar suerte como director con Delitos menores, una película sobre adolescentes criticada por su sentimentalismo excesivo y falta de profundidad emocional. Eso sí, le salvó una buena recaudación en taquilla que no evitó una vuelta de Duchovny al mundo de las series, con proyectos tan aplaudidos como Californication.

Jodie Foster y Mel Gibson en 'El castor'. (Entertainment One)

El castor (2011), dirigida por Jodie Foster

No le fue mal a Jodie Foster, una de las mejores actrices vivas de Hollywood, en su debut como directora con El pequeño Tate. Probó suerte después con A casa por vacaciones y el resultado fue mucho peor del esperado, así que El castor debía ser su redención para confirmarse como una cineasta a tener en cuenta. Por desgracia, la película no terminó de convencer a la crítica y, por si fuera poco, tuvo la mala suerte de que su actor protagonista, Mel Gibson, acababa de ser acusado por violencia contra su expareja. Por suerte para ella, series como Black Mirror, House of Cards o Orange Is the New Black acabarían devolviéndole la oportunidad de ponerse tras las cámaras, y en 2018 regresaría con Money Monster, un thriller ambientado en los mundos de la televisión y las inversiones en Wall Street.

La resurrección de Cristo será el título oficial de la esperada secuela. (20th Century Studios)

La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson

Y hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. La pasión de Cristo es un ejemplo de cómo una película puede ser un desastre aun siendo un éxito. Porque vale, a mucha gente le gustó la peli, casi tanta como a la que le disgustó. Por otro lado, Mel Gibson comenzaba ya a mostrarse como una de las figuras más polémicas del Hollywood actual con diferentes denuncias por antisemitismo y violencia de género. Y por si fuera poco, interpretando a Jesucristo puso a Jim Caviezel, rostro visible de teorías conspiranoicas y discursos de ultraderecha. Ya sea por esto, por su amistad con Donald Trump o por otros problemas, a Mel Gibson le está costando mucho encontrar financiación para una segunda parte.

'Mensajero del futuro', de Kevin Costner. (Tig Productions)

Mensajero del futuro (1997), dirigida por Kevin Costner

La carrera de Kevin Costner como director ha estado tan cerca del éxito como del tormento. Tras triunfar a lo grande con Bailando con lobos, clásico instantáneo del cine sobre indios y vaqueros, se precipitó al fracaso con Mensajero del futuro, otro western en el que, eso sí, se trasladaba hasta el futuro para mostrarnos el fin del mundo. No era malísima, pero tampoco buena, algo que habría podido excusarle de no durar tres horas. Costner aprendió la lección y volvió a convencer años después con otra película del Oeste, Open Range, y parecía que iba a quedarse ahí hasta que anunció su intención de realizar una trilogía de westerns llamada Horizon, cuya primera parte convenció a la crítica, pero no al público, de modo que nadie quiere distribuir su continuación.

Adny García en 'La ciudad perdida'. (Magnolia Pictures)

La ciudad perdida (2005), dirigida por Andy Garcia

A principios de los 2000, todo el mundo sabía quien era Andy García. La tercera parte de El padrino, Los intocables de Eliot Ness u Ocean’s Eleven le habían servido como plataforma para convertirse en uno de esos actores secundarios con los que te quedas cuando ha terminado la película. Con todo, cuando el actor cubano-estadounidense decidió probar suerte como protagonista y director en La ciudad perdida, una historia sobre la revolución cubana. El resultado dejó mucho que desear, sobre todo teniendo en cuenta que contaba en el reparto con dos leyendas como Dustin Hoffman y Bill Murray. De nuevo, el exceso de artificio acabó lastrando una historia que se queda con las ganas.