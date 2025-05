Clint Eastwood cumple 95 años mientras prepara su próxima película: “Algunos pierden el toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos”

Clint Eastwood en el rodaje de 'Jurado Nº2'

Con Clint Eastwood sucede una cosa curiosa, y es que cada vez que estrena una película, se dice que es la última que hará. Y lleva siendo así desde hace casi más de diez años. Cuando estrenó Sully con 85, Mula y 15:17 Tren a París con 88, Richard Jewell con 89, Cry Macho con 91 y Jurado Nº2 con 94 añazos. Ahora, el legendario actor y director de cine cumple 95 años, pero no por ello parece que vaya a dejar de hacer lo que más le gusta. De hecho, no se lo está pensando lo más mínimo, tal y como él mismo asegura.

“No hay razón para que un hombre no mejore con la edad. Y hoy tengo mucha más experiencia. Claro que hay directores que pierden el toque a cierta edad, pero yo no soy uno de ellos”, cuenta Eastwood en una entrevista al medio Kurier-to-Reuters, en la que repasa su carrera pero en la que también avanza que ya está preparando un nuevo proyecto, la que sería su película número 41 más de cincuenta años después de que se estrenase detrás de las cámaras en 1971, con Escalofrío en la noche.

El director no daba muchas pistas sobre qué iría su siguiente obra, aunque sí señalaba un aspecto crucial, que será original: “Vivimos en una época de remakes y franquicias. He rodado secuelas tres veces, pero hace tiempo que no me interesa. Mi filosofía es: haz algo nuevo o quédate en casa”. Aunque en sus últimas películas se ha basado en mayor o menor medida en historias reales o casos de personajes históricos, lo cierto es que Eastwood se ha mantenido a lo largo de su carrera en una clara apuesta por los trabajos más originales y cuidados, negándose en la mayoría de casos a participar en franquicias o sagas basadas en IPs.

Imagen de 'Jurado Nº2'

Una leyenda viva y activa

Su última película, Jurado Nº2, es un buen ejemplo de ello. Una película sencilla, con aire clásico, que puede recordar a otras como 12 hombres sin piedad pero que se trata de una película completamente original y sobre todo muy enraizada en el tiempo actual, a pesar de que para muchos la edad de Eastwood pueda sugerir que vive en otra época. Protagonizada por Nicholas Hoult y con actores como Toni Collette, J.K. Simmons o Kiefer Sutherland, el filme narraba la historia de un joven que era llamado a prestar servicio como jurado, pero que al cabo de un tiempo descubría que él mismo estaba relacionado con el crimen perpetrado.

Aunque Eastwood haya vivido de su fama como antihéroe del spaghetti western durante mucho tiempo, lo cierto es que pocos directores pueden decir que hayan tenido una carrera tan prolífica como la suya. Solo gente como Woody Allen, Martin Scorsese o Francis Ford Coppola siguen haciendo cine a una edad tan avanzada, y aunque es probable que esa llama se apague de un momento a otro, hay que celebrar seguir contando con su mirada tanto como él celebrará hoy sus 95 años.