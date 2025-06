El récord Guinness que Tom Cruise ha batido con la última película de ‘Misión Imposible’: “No tomamos demasiados riesgos”

(Paramount Pictures/Skydance)

Tom Cruise ha vuelto a llevar la acción cinematográfica a un nuevo extremo con el estreno de Misión Imposible: Sentencia Final, la última entrega de la célebre franquicia de acción. En esta ocasión, el actor no solo se ha superado a sí mismo, sino que ha ingresado al Libro Guinness de los Récords gracias a una hazaña que combinó riesgo, destreza y una preparación meticulosa: saltar 16 veces en paracaídas con el equipo en llamas.

Durante la filmación de la secuencia central de la película, Cruise se arrojó repetidamente desde un avión, ejecutando una de las maniobras más peligrosas que ha realizado en sus casi tres décadas como protagonista de la saga. Antes de lanzarse al vacío, advirtió con visión clara de los riesgos: “Si esto se tuerce mientras está ardiendo, voy a girar y quemarme. Tengo que salir de la torsión y luego encenderme en 10 segundos”. Sus palabras grafican el nivel de tensión y precisión que demandó la toma principal, en la que el peligro era real: el fuego podía desestabilizar el paracaídas y dejarlo sin posibilidad de reacción.

Lejos de la temeridad o del capricho, el propio Cruise marcó los límites de seguridad para proteger tanto su vida como la del resto del equipo. “Vamos a ser muy inteligentes. No digo que seamos arriesgados. Obviamente, no tomamos riesgos”, afirmó antes de uno de los saltos. Estos cuidados no restaron espectacularidad al truco, que rápidamente se convirtió en el centro de atención entre fans y especialistas por su complejidad técnica y su ejecución sin precedentes.

El actor estadounidense logró el reconocimiento mundial tras realizar las peligrosas acrobacias aéreas durante la filmación de la última entrega de la franquicia Crédito: (Paramount)

Una épica culminación

El impacto de Misión Imposible: Sentencia Final no solo se limita a la proeza técnica de su rodaje. Su estreno durante el fin de semana del Memorial Day se tradujo en un éxito de taquilla sin precedentes para la franquicia: la cinta recaudó 200 millones de dólares en su primer fin de semana y, hasta el momento, supera los 360 millones en todo el mundo. Las cifras ubican a la producción como la apertura más exitosa de la saga hasta la fecha.

En comunicación directa con sus seguidores, Cruise expresó su gratitud por el apoyo recibido. “¡Este fin de semana fue uno para la historia!” escribió el actor. “Felicitaciones y gracias a cada cineasta, cada artista, cada miembro del equipo y cada persona que trabaja en los estudios. A cada cine y a cada empleado que ayuda a llevar estas historias al público, gracias”. También dedicó menciones a Paramount Pictures y Skydance, estudios responsables de la película, por su confianza a lo largo de los años. “Y sobre todo, GRACIAS a las audiencias de todo el mundo, para quienes todos servimos y a quienes todos AMAMOS entretener. Sinceramente, Tom”.

Aunque la película se ha presentado como la conclusión de la saga, Cruise evitó confirmar que se tratara de su despedida definitiva como Ethan Hunt. Consultado al respecto durante el Festival de Cannes, se limitó a decir: “Prefiero que la gente la vea y la disfrute. Hemos pasado un tiempo increíble haciéndola y ha sido muy divertido. Solo quiero que todos la disfruten. Disfruten esto y sepan que todo lo que hemos hecho culmina en este momento”.