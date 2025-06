Amazon Prime cancela una de sus nuevas series a pesar de las buenas críticas: un drama sobre ballet entre Nueva York y París

Imagen de 'Étoile'

El drama Étoile, ambientado entre Nueva York y París y centrado en el universo del ballet, no regresará a la pantalla. Prime Video decidió cancelar la serie tras su primera temporada, a pesar de que originalmente la había renovado para una segunda entrega. Esta decisión sorprendió tanto a la audiencia como a la industria, especialmente porque Étoile cosechó comentarios positivos y un índice de aprobación del 85% en Rotten Tomatoes, aunque no logró reconquistar el fenómeno de su referencia directa, La Maravillosa Señora Maisel.

Con Étoile, Amy Sherman-Palladino, responsable de éxitos previos como Mrs. Maisel y Las chicas Gilmore, apostó por trasladar su sello distintivo al exigente mundo del ballet. La serie, compuesta por ocho episodios, narra la historia de los integrantes y directivos de dos relevantes compañías de ballet que, frente a crisis internas, deciden intercambiar a sus artistas más prometedores con la esperanza de revitalizar sus trayectorias y reputaciones. El desarrollo de la trama incluyó giros sentimentales, como el triángulo amoroso entre Jack (Luke Kirby), Cheyenne (Lou de Laâge) y el resto del elenco, cuyo desenlace se mantuvo abierto tras el beso inesperado entre Jack y Cheyenne, haciendo que muchos esperaran una continuación que finalmente no llegará.

Étoile fue un proyecto ambicioso desde su concepción. La producción se llevó a cabo en Nueva York y París, con rodajes en emblemáticos edificios históricos de ambas ciudades, lo que elevó los costos y complejidad logística. El equipo creó una compañía de ballet propia, integrando a bailarines destacados de diferentes partes del mundo, aportando autenticidad y realismo a las escenas sobre el escenario. Sin embargo, el elevado presupuesto acabó siendo determinante para el destino de la serie, pues Amazon priorizó la relación entre costo y rendimiento, especialmente tras el estreno, que no logró posicionar a la serie en el Top 10 semanal de Nielsen. Aunque Étoile alcanzó fugazmente el primer puesto en el listado interno de Prime Video, enseguida fue desplazada por Reacher, mientras otras producciones como La rueda del tiempo —también recientemente cancelada— mantuvieron su vigencia durante más tiempo.

Esta imagen publicada por Amazon MGM Studios muestra a Yanic Truesdale, a la izquierda, y Charlotte Gainsbourg en una escena de "Etoile". (Philippe Antonello/Amazon MGM Studios via AP)

Las razones detrás de la cancelación

La estrategia de lanzar toda la temporada el 24 de abril, facilitando el consumo maratónico, tampoco resultó suficiente para fijarla en el centro de la conversación pública. El contexto de la serie, centrado en el ballet, si bien atractivo para seguidores del género y de Sherman-Palladino, no logró el arrastre masivo de obras anteriores de la showrunner, como sí lo hizo La maravillosa Sra. Maisel, caracterizada por una recepción crítica casi unánime y entusiasmo viral. En el caso de Étoile, las historias personales de sus protagonistas no lograron traspasar al gran público, y el efecto de impacto en redes sociales se desvaneció rápidamente.

El elenco de la serie incluyó nombres ya conocidos del universo Sherman-Palladino, como Luke Kirby y Gideon Glick, ambos con pasado en Maisel, sumados a actores de renombre internacional, como Charlotte Gainsbourg y Lou de Laâge, quien debutó en inglés gracias a esta producción. También participaron David Alvarez, Ivan du Pontavice, Taïs Vinolo, David Haig, LaMay Zhang y Simon Callow. La producción sumó presencias recurrentes de Yanic Truesdale, de Gilmore Girls, y Kelly Bishop, habitual colaboradora de la creadora desde sus trabajos en Bunheads y Las chicas Gilmore.

La cancelación de Étoile no está vinculada a los recientes cambios en la dirección de Amazon MGM Studios, sino al protocolo interno de evaluar los proyectos en cada etapa antes de aprobar nuevas temporadas. Casos similares han ocurrido con otras apuestas de la plataforma, como The Lord of the Rings: The Rings of Power. El equipo de la serie, liderado por Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino y Dhana Rivera Gilbert, concibió Étoile durante el cierre de los teatros en la pandemia, en lo que iba a ser un homenaje al ballet y a la importancia de las artes en tiempos difíciles.

El episodio final dejó sin resolver numerosas historias y, a pesar de la breve vida de Étoile, la serie contribuyó a renovar la conversación sobre la necesidad de sostener y apoyar el arte de la danza. Para los espectadores, la cancelación genera incertidumbre sobre el futuro de los personajes y confirma la dificultad de sostener propuestas diferentes y artísticas en el cambiante panorama de las plataformas de streaming.