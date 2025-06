El anuncio de Brian May que ha provocado lágrimas entre los fans de Queen: “En este momento tan especial, recuerdo...”

El guitarrista de Queen, Brian May, toca la guitarra en un concierto. (Montaje de Infobae España)

Brian May, reconocido mundialmente como el emblemático guitarrista de Queen, es a día de hoy una figura icónica de la cultura musical del siglo XX. Establecido como uno de los guitarristas más innovadores y carismáticos de la historia, May, con su distintiva guitarra Red Special -fabricada por él mismo-, contribuyó en gran medida a generar sonido único que definió a la mítica banda de Freddie Mercury, Roger Taylor y John Deacon junto a May.

Queen revolucionó el ámbito del rock con su fusión de géneros y presentaciones escénicas espectaculares. No solo produjeron éxitos atemporales como Bohemian Rhapsody y We Will Rock You, sino que desde esa gran época dorada han lograron mantener una relevancia fruto de la aparición de nuevos fans entre los más jóvenes y seguir ofreciendo actuaciones con el cantante Adam Lambert, sustituto del fallecido Mercury.

“Si supiera que viviríamos este tipo de sueño”

Es por eso que Brian May y Roger Taylor, han sido recientemente homenajeados en la gala del Polar Music Prize 2025 celebrada en Estocolmo, Suecia. El evento, que tuvo lugar el martes 27 de mayo en el prestigioso Grand Hotel, reconoció la trayectoria completa de los músicos. Fue en este contexto en el que Brian May agradeció el galardón en un discurso que han recogido diferentes medios británicos.

“En este momento especial”, empezó diciendo, “pienso en cómo se sentiría el joven Brian May en 1974 si supiera que viviríamos este tipo de sueño 50 años después”. Con apenas 20 años, este joven guitarrista había tenido que fabricarse, con la ayuda de su padre, su propia guitarra debido a que no tenía dinero para hacerse con otros instrumentos.

Roger Taylor, quien acompañaba a May en la gala, añadió en la gala que el éxito cosechado por la banda fue algo inesperado para todos sus miembros: “Cuando formamos nuestra banda, teníamos ambiciones, pero nunca soñamos con el recorrido que vendría después. Fuimos afortunados de que nuestras cuatro personalidades tan diferentes se unieran para lograr una química maravillosa”.

Mantener viva la banda

El Polar Music Prize es una distinción otorgada por la Real Academia Sueca de Música que reconoce la carrera completa de un artista, razón por la que se le conoce como el premio Nobel de la música. A raíz de esto, los miembros de la banda no pudieron contener la emoción durante la entrega, tal y como se pudo ver en las fotos subidas por May a sus redes sociales más tarde.

Fue precisamente en estas imágenes donde los fans de la banda han podido también sumarse a la fiesta llenando la zona de comentarios con mensajes de apoyo y felicitaciones. Un usuario ha comentado emocionado: “¡Felicidades! Vuestros discursos han sido muy conmovedores. ¡Os queremos mucho!”. Otro añadió: “Todos os hemos visto con lágrimas en los ojos y estamos muy felices de que hayáis recibido este reconocimiento. ¡Gracias por mantener a Queen vivo y respirando, significa el mundo para nosotros! He extrañado veros juntos”.

En el contexto del homenaje, se han dado a conocer detalles inesperados sobre la vida personal de Freddie Mercury. La revelación sobre su hija secreta, que ha sido mantenida fuera del ojo público durante 48 años, ha sido una verdadera sorpresa para muchos, sobre todo tras la confirmación a través de pruebas de ADN, según ha informado la biógrafa Lesley-Ann Jones en declaraciones recogidas por el medio británico Express, donde ha asegurado que se obtuvo la “verificación necesaria” entre el escepticismo de los fanáticos.