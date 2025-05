Los creadores de ‘La casa de papel’ presentan el tráiler de ‘El refugio atómico’: reparto, sinopsis y fecha de estreno en Netflix

Los últimos supervivientes no quieren sobrevivir juntos. #ElRefugioAtómico llega el 19 de septiembre.(Crédito: Netflix)

La expectativa por la nueva producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de La casa de papel, se acaba de hacer más fuerte con el lanzamiento del primer adelanto de El refugio atómico, una serie que se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del próximo año. Esta serie de Netflix, que debutará el 19 de septiembre de 2025 con ocho episodios, centrará su trama en un dramático conflicto entre dos familias cuyas historias están marcadas por heridas profundas y pasados oscuros.

La serie se desarrolla en un futuro cercano, donde la humanidad enfrenta la amenaza inminente de una Tercera Guerra Mundial. Las élites adineradas buscan refugio en el Kimera Underground Park, un búnker de lujo que promete aislamiento y seguridad en medio del caos. Esta premisa evoca el ambiente postapocalíptico de otras como The Last of Us, Fallout o la reciente El eternauta permitiendo a los multimillonarios observar el colapso mundial a través de pantallas mientras disfrutan de comodidades exclusivas bajo tierra.

El elenco reúne a un conjunto estelar de intérpretes, entre los que destacan Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke y Carlos Santos. Completan el reparto principal Montse Guallar, Pau Simon, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán. La dinámica de convivencia en el búnker rápidamente se ve empañada por disputas internas, ya que las cuentas pendientes entre las familias protagonistas emergen, sumando tensiones al confinamiento y a la amenaza exterior inminente.

Imagen de 'El refugio atómico'

Buscando la fórmula del éxito

Con David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega como coguionistas, la narrativa de El refugio atómico promete una mezcla de drama social y ciencia ficción. En la dirección, colaboran Jesús Colmenar, Jose Manuel Cravioto y el mismo Barrocal, quienes aportan su visión a la realización del proyecto.

Desde su anuncio, la serie ha capturado la atención no solo por su temática innovadora, sino también por el prestigio de sus creadores, Pina y Lobato, conocidos por el éxito internacional de La casa de papel. La trama, ambientada en un refugio subterráneo de lujo en medio de una guerra global inminente, ofrece un contexto único para explorar complejas dinámicas de poder, los privilegios inherentes a las clases altas y las tensiones ineludibles en situaciones de extrema presión.

Este nuevo título se suma a la ambiciosa programación de Netflix para 2025, atrayendo la atención de una audiencia ansiosa por ver cómo se desarrollan estas tensiones tanto personales como globales. El thriller no solo abordará la manera en que los personajes se adaptan a su opulento confinamiento, sino que también profundizará en los conflictos internos que surgen cuando el pasado se convierte en un obstáculo insuperable para el presente, donde la supervivencia y el lujo se entrelazan de manera única y provocadora.