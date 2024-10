“No me entraba ninguno de los pantalones”: David Corenswet desvela el peso hasta el que llegó para convertirse en Superman

No hay papel sencillo, y menos aun si es para dar vida a un superhéroe. Dejando a un lado a profesionales de la transformación física como Christian Bale -quien aun así tuvo un duro proceso-, no hay un solo actor que no haya tenido que someterse a duras pruebas y entrenamiento para ponerse la capa o las mallas. En los últimos años hemos tenido a Ben Affleck, Zachary Levi, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans, Ryan Reynolds, Hugh Jackman o incluso Tom Holland, que quizá sea el que menos volumen necesita para dar vida a su personaje, Spider-Man. Pero ninguno de ellos ha tenido un desafío tan grande como el de encarnar al superhéroe por antonomasia, al hombre más fuerte del planeta al que ni siquiera pertenece. Así es, estamos hablando de Superman.

El icónico superhéroe de DC está a punto de tener un nuevo capítulo en la gran pantalla, y lo hará de la mano de James Gunn y David Corenswet. El primero, autor de películas como El escuadrón suicida o la saga Guardianes de la Galaxia, como director tras las cámaras. El segundo, como encargado de ponerse el traje azul y la capa roja para interpretar a Superman y coger así el relevo de Henry Cavill, el último en haber dado vida al personaje en las anteriores entregas del personaje. La preparación de James Gunn fue intentar dar su visión más personal del superhéroe, pero la del actor tuvo que ser mucho más exhaustiva, hasta el punto de engordar una ingente cantidad de kilos.

“No pesaba 108 kilos cuando comenzamos a rodar. Llegué a los 108 en mi culmen. Ese fue el punto máximo de mi volumen. Y luego perdí peso lentamente antes de comenzar a filmar. Empecé a filmar con alrededor de 103, 104 kilos... Sé que quería que esta fuera mi excusa para ver cómo se sentía ganar esencialmente todo el peso que pudiera”, explica Corenswet, quien además desvela que el proceso no fue del todo agradable, y que no se sintió muy cómodo debido a algunos aspectos. “No me entrababa ninguno de los pantalones, no me sentía bien”, confesaba el intérprete en una reciente entrevista para el podcast Manly Things (Sort Of).

David Corenswet preparándose para ser Superman

Ultimando detalles

Hace tan solo unos meses, el entrenador personal Paolo Mascitti, el encargado de la preparación física del reparto de la película, subía un post de Instagram en el que hablaba así del actor. “David Corenswet se ha dejado la piel; estoy impaciente por compartir más información sobre el entrenamiento que hemos realizado para prepararnos para interpretar a este icónico personaje; estad atentos”, adjuntando dos imágenes con el traje oficial de Superman y con el actor flexionando sus músculos en el gimnasio.

Hay que recordar que la película terminó su rodaje hace ya unas semanas, y ahora empieza la etapa en la que realmente toma forma la película, el montaje y la posproducción. La primera labor correrá a cargo de alguien que sabe de cine de superhéroes como William Hoy (The Batman, Watchmen, Los cuatro fantásticos) y Jason Ballantine (It, El gran Gatsby, Flash), mientras que la otra labor recaerá sobre el supervisor de efectos visuales Stephane Ceretti, encargado en películas como Vengadores: Endgame y habitual del cine de Gunn a través de Guardianes de la Galaxia. Ellos serán los encargados de hacer brillar la dirección de Gunn y de un reparto encabezado por David Corenswet como el superhéroe y Nicholas Hoult como Lex Luthor, así como otros actores: Rachel Brosnahan, Isabela Merced o Skyler Gisondo, entre otros, para una película que llegará a los cines en julio de 2025.