El historia del Caravaggio que salió a subasta por 1.500 euros y acabó exponiéndose en el Museo del Prado: un thriller documental sobre los claroscuros del arte

Un detalle del 'Ecce Homo' atribuido a Caravaggio que se puede ver en el Museo Del Prado

En 2021 saltó a los medios de comunicación una sorprendente noticia. En una subasta había aparecido un Ecce Homo que supuestamente estaba atribuido a un discípulo de José Rivera. El precio de salida era de 1.500 euros.

Las alarmas saltaron en los expertos de arte, los coleccionistas y anticuarios, que vieron en ese lienzo la posibilidad de que pudiera tratarse de un Caravaggio auténtico, lo que lo convertiría en uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia del arte reciente.

El cuadro había permanecido durante años en el salón de la familia Pérez de Castro hasta que decidieron vender el piso y poner a la venta algunos de los bienes que allí se encontraban. Nunca pensaron que podrían tener una obra de valor incalculable en su comedor.

'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria

Lo que siguió a continuación fue una lucha contrarreloj por adquirir el cuadro antes de que saliera a subasta. Así, asistiremos a toda una serie de complots y estratagemas dentro de ese mundo tan poco explorado como es el del mercado de arte antiguo. Hasta que el Ministerio lo declaró Bien de Interés Cultural, lo que implicaba que no podía salir de España, paralizando de alguna manera una posible mayor especulación con él.

Un documental a modo de thriller de investigación

Todo ese apasionante proceso fue recogido prácticamente desde el principio por Álvaro Longoria que comenzó a registrar lo que se convertiría en la película documental que ahora se estrena, The Sleeper. El Caravaggio perdido.

“Yo soy muy amigo de Jorge Coll (marchante de arte español y director ejecutivo de Colnaghi, una de las galerías más antiguas del mundo) desde hace muchos años. Queríamos hacer algo sobre el mercado del arte, por eso estábamos en contacto, pero me puso sobre la pista sobre este caso, así que empezamos a rodar de forma casi inmediata y en tiempo real", cuenta Álvaro Longoria a Infobae España.

El director lo planteó casi como un thriller de investigación. “Es que a cada momento se producía un giro de guion inesperado y era una buena forma para que el espectador se involucrara de manera activa en el proceso”.

El Museo Nacional del Prado presenta este lunes el 'Ecce Homo' de Caravaggio, un día antes de abrir la exhibición al público (EFE/ Chema Moya)

Además, a lo largo del documental también se abordan temas que van enriqueciendo la historia y que nos introducen en espacios poco conocidos por el ciudadano de a pie. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las casas de subastas? ¿Cómo se atribuye un cuadro a un determinado pintor? ¿Qué papel cumplen los expertos? ¿Cuál es el proceso de restauración de los lienzos más antiguos y que se encuentran más deteriorados?

De fundador de Morena Films a director de documentales

Álvaro Longoria debutó como director en Hijos de las nubes. La última colonia (2012), por la que ganó el Goya al mejor documental y en que se abordaba el clima de agitación política en el norte de África y, en especial, el conflicto en el Sahara Occidental y contaba con la participación de Javier Bardem.

Su último trabajo fue La vida de Brianeitor (2023), con la que continuó explorando a los personajes de la exitosa Campeones, desde un punto de vista más íntimo y personal, algo que ya había hecho en Ni distintos ni diferentes.

Además, compagina esta faceta con la de productor en Morena Films, que él mismo fundó. “Siempre me involucro en proyectos que me interesan, en temas que me pillan de cerca y de los que yo quiero investigar. No se trata de solo de contar una historia, me gusta que sean relatos que tengan muchas capas”, continúa el director.

El director y productor Álvaro Longoria

“Para mí el documental es una aventura y eso es lo fascinante, porque de alguna manera te metes dentro de ella, participas, terminas siendo parte“. A Álvaro Longoria le gusta aproximarse al documental de forma muy cuidadosa, sin manipular. “Me interesa contar las cosas para que el espectador tome sus propias decisiones. Odio cuando me dicen lo que tengo que pensar y no quiero ser yo el que le haga eso al espectador”.

Longoria ha intentado ofrecer toda la información posible alrededor de su objeto de estudio, el cuadro de Caravaggio, para que el público pueda tener todas las pistas y se divierta dentro de la propuesta.

¿Cree que el cine actual lo da todo demasiado mascado? “Está todo muy calculado, muy guionizado y muchas veces se pierde la frescura. Y creo que eso es un peligro. Quiero pensar que se hacen las cosas no tanto por el algoritmo, pero es una pena porque si ves las series, son todas iguales, son ‘formulaicas’ y repiten los mismos patrones. Yo creo que al final la gente se cansará de eso”.

El proceso de investigación del Ecce Homo de Caravaggio culminó cuando la obra fue expuesta en el Museo del Prado después de haber sido adquirida por un comprador anónimo por no se sabe cuánto dinero.