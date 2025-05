El final de ‘Andor’ lleva a los fans de ‘Star Wars’ a proponer el orden definitivo para quien no ha visto las películas ni las series: hay una “pregunta fundamental”

Andor - Tráiler final - Disney Plus

El capítulo final de Andor se ha estrenado esta semana y no ha dejado indiferente a ninguno de los seguidores del universo de Star Wars. La serie, ambientada cinco años antes de lo que aparece en la película Rogue One, sigue los pasos del espía Cassian Andor, un joven ladrón que acaba uniéndose a la Rebelión para luchar contra el Imperio Galáctico, ha tenido una recepción estupenda por parte de la crítica y los fans.

Un acertado paso que ha contribuido a seguir aumentando el universo de la Guerra de las Galaxias tras el estreno de varias películas y otras series como The Mandalorian, El libro de Boba Fett, Star Wars: La remesa mala, Obi-Wan Kenobi, Las crónicas Jedi, Ahsoka o The Acolyte.

Sin embargo, esto hace que muchos fans se pregunten cómo afecta esto al orden en el que hay que verlas, así como si afecta en algo a qué películas ver antes y después. El orden cronológico básico sería ver, claro está, los diferentes episodios de la saga principal ordenados, desde La amenaza fantasma a El ascenso de Skywalker.

Si, además, quisiéramos añadir las películas secundarias y las principales series, el orden cronológico implicaría que, tras el Episodio III: La venganza de los sith, se vieran Han Solo: Una historia de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Andor y la película de Rogue One. Del mismo modo, tras el Episodio VI, se incluirían las dos primeras temporadas de The Mandalorian, El libro de Boba Fett, la tercera temporada de The Mandalorian y la serie de Ahsoka para, finalmente, concluir con la trilogía final.

Darth Vader, el villano más temido de la Guerra de las Galaxias.

Un orden alternativo y más completo

Las formas de ver Star Wars pueden ser infinitas. Al orden cronológico se le opone, por ejemplo, el conocido como orden machete, centrado en explicar de la mejor manera posible la historia de Darth Vader y así provocar un impacto máximo cuando se revela la verdadera identidad de este villano. Y es que, para muchos fans, ahí reside la cuestión principal para plantearse el orden definitivo en el que ver las películas y las series.

Un usuario de X (@mlertora), de hecho, explica cómo cuando su hermana le pidió una disposición para ver las películas para una amiga, le planteó una “pregunta fundamental”: ¿sabe quién es Dar Vader?. “De eso depende una recomendación”. Si la respuesta es que no lo sabe, propone empezar por Rogue One y por los episodios IV y V, posteriormente ver el I, el II y el III y cerrar con el VI, para luego ver los tres últimos. “Arranca con peli moderna, no se le hace pesada y ya se queda en ese mundo con Leia”, explica esta usuaria, “va al episodio IV (la que le va a costar) y luego a la revelación del episodio V. Ve la trilogía precuela a modo de flashback y luego el desenlace en el VI. Y las secuelas”.

Imágenes de Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

El orden definitivo

Otro usuario, en cambio, asegura que es mejor seguir estrictamente el orden cronológico. “Es más impactante la orden 66 que la revelación de Darth Vader. Aparte de estar la trilogía original esperándola porque lo sabes”. De este modo, el visionado seguiría los pasos de la caída de la República y el nacimiento del Imperio para, finalmente, presenciar el nacimiento de la Nueva República. Quedaría, incluyendo todo lo que se ha hecho hasta el momento, este orden:

La república

The Acolyte

Las crónicas Jedi: episodios 2, 3 y 1 de la primera temporada (en este orden)

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Crónicas del Imperio: Episodio 1

Star Wars: The clone wars (Película)

Star Wars: The clone wars (Serie)

Las crónicas Jedi: Episodio 5 de la T1

Crónicas del Submundo.

Star Wars: La remesa mala (Serie)

Las crónicas Jedi: Episodio 6 de la T1

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith

Imperio

Crónicas del Imperio: Episodio 4

Crónicas del Imperio: Episodio 5

Crónicas del Imperio: Episodio 6

Han Solo: Una historia de Star Wars

Obi-Wan Kenobi

Crónicas del Imperio: Episodio 2

Star Wars: Rebels (Serie)

Andor (Temporadas 1 y 2)

Rogue One: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi

La Nueva República

The Mandalorian. Temporadas 1 y 2(Serie)

El libro de Boba Fett (Serie)

The Mandalorian Temporada 3

Crónicas del Imperio: Episodio 3

Ahsoka (Serie)

Star Wars: Resistance T1 (Serie)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars: Resistance’ T2 (Serie)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

Imágenes de The Mandalorian. (Disney)

El futuro de la saga

Un tercero cree, en cambio, que lo más valioso es la experiencia “original”, es decir, seguir las producciones según el orden de su estreno para ver cómo ha ido evolucionando la franquicia. Por otro lado, no hay que olvidar que este orden podría modificarse con la nueva trilogía anunciada este mismo año por Lucasfilm, con la película de The Mandalorian y Grogu, dirigida por Jon Favreau y estrenada en mayo de 2026. En 2027, tendríamos además Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling de protagonista.

Por otro lado, la compañía ha anunciado el inicio de una nueva trilogía que quedará en manos de Simon Kinberg (quien ya trabajó en Star Wars: Rebels) y otros proyectos en manos de Dave Filoni, los hermanos Glover, Rian Johnson y Taika Waititi. Todo apunta, por lo tanto, a que en los próximos años el universo cinematográfico iniciado por George Lucas será, todavía, mucho más amplio.