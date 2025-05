Los precios dinámicos de las entradas atacan de nuevo para ver a Bad Bunny: “En vez de 300 euros me ha costado el doble”

Bad Bunny y ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour!’

La historia con los precios de los conciertos se repite, y la ilusión a veces no basta para superar la indignación provocada por la subida, excesiva, del coste de una entrada. Hace un mes se vio con Lady Gaga y su gira The Mayhem Ball, que llegará a Barcelona a finales de octubre del año que viene. Este jueves la indignación se ha repetido con Bad Bunny, cuya preventa para el DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha comenzado a las 13.00 horas para ver al artista en el Estadio Olímpico de Barcelona y en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital el año que viene. La sorpresa ha estado cuando varios usuarios, tras esperar horas de cola, han comprado una entrada, pero cuyo precio ha subido notablemente a la hora de pagar.

Este ha sido el caso de Clara, de 22 años, que ha contado a Infobae España que ha pagado el doble de lo que figuraba en el precio de venta. “Yo había mirado el mapa para ver cuánto me costaba y vi unas por 143 euros más gastos y dije, ‘perfecto, asumible’”, cuenta la joven a este medio. La sorpresa se la llevó a la hora de pagar las dos entradas que quería. “En vez de 300 euros me ha costado el doble”. La cifra prevista estaba en un total de 324, 60 euros, pero finalmente ha ascendido a 600, entre los gastos de gestión y la cuota de servicio.

Bad Bunny - Debí tirar mas fotos

En su caso, quería dos tickets para la primera fecha en la capital, que será el 30 de mayo de 2026 en la casa del Atlético de Madrid. Tal y como figuraba en los precios difundidos previamente por L¡ve Nation, la entrada escogida, PL1 Grada, costaba un total de 162, 30 euros, entre el precio del ticket y los gastos de gestión, pero al pagar figuraba que "eran Platinum”, cuyo precio varía en función de la demanda. Sin embargo, no pensó en volver atrás. “Pensé que sí, que era muy caro, pero si iba para atrás tenía volver a la cola”. Pese al “shock” inicial tras el desembolso, no se arrepiente. “Soy fan desde 2016 y por la pandemia me quedé sin verle en 2020. Llevaba un montón de años queriendo ir”, añade la joven.

¿Qué son los precios dinámicos?

En determinados eventos, algunas entradas identificadas como entrada Platinum -como la de Clara-, se comercializan mediante un sistema de precios dinámicos. Este modelo ajusta el precio de las localidades en tiempo real, en función de la oferta y la demanda, como indica la promotora Live Nation, también dueña de la compañía de venta de entradas Ticketmaster, en su página web.

Bad Bunny en España en 2026. (Live Nation)

Esto implica que el coste varía según el interés del público. Por ejemplo, si en un momento dado hay 60.000 personas intentando acceder a un concierto, el precio puede aumentar respecto a cuando hay solo 30.000. El margen de variación lo determina un equipo de expertos dentro de la empresa, sin que exista una fórmula pública para calcularlo.

Sin embargo, son los propios artistas los que deciden si aplicar esta fórmula o no. De hecho, artistas como Taylor Swift prohibió este sistema en sus propias giras, como hizo la cantante con The Eras Tour en 2023. Así lo reveló el CEO de la promotora de conciertos AEG Presents: “Ella (Taylor Swift) tuvo la oportunidad de poner un precio dinámico a sus entradas y no quiso hacerlo con sus fans. Dijo expresamente: ‘Nada de precios dinámicos’. Estaba dispuesta a tomar decisiones que podrían reducir sus ingresos porque tenía una visión a largo plazo de su carrera”.

Los precios dinámicos han levantado numerosas ampollas, tanto en el sector como en el público. Por este motivo, en septiembre de 2024, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación a la compañía Ticketmaster en relación con este sistema de precios.

La demanda para ver al puertorriqueño en nuestro país ha sido tan grande que tras ponerse las primeras entradas a la venta se han añadido una fecha más en Barcelona, que al 22 de mayo de 2026 se le añade el día siguiente, el 23, y cuatro conciertos más en Madrid a los ya previstos el 30 y 31 de mayo: el 2, 3, 6 y 7 de junio del año que viene.