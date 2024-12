Taylor Swift, reina de Spotify: la estadounidense se corona por segundo año consecutivo como la artista más escuchada

Taylor Swift en concierto en Toronto el 14 de noviembre del 2024. (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Este año se ha hecho esperar, pero tampoco había demasiado margen para la sorpresa. Taylor Swift ha vuelto a coronarse como la artista más escuchada del mundo en Spotify, la aplicación musical que ha desvelado las canciones y artistas más populares en su Wrapped de 2024. Después de desbancar a Bad Bunny de la primera posición el año pasado, la cantante estadounidense ha mantenido su trono doce meses después.

El segundo año de The Eras Tour, la gira más importante de su carrera que finaliza en cuestión de días en Vancouver -y con la que visitó Madrid el pasado mes de mayo-, y el lanzamiento de su undécimo disco, The Tortured Poets Department, el más escuchado del año en la plataforma musical, la han erigido como la artista más importante del año: ha alcanzado un total de 26.600 millones de reproducciones en 2024. Swift había sido la primera cantante femenina en coronar la lista del Wrapped desde Rihanna en 2012, una gesta que repite con un sobresaliente.

En segunda posición se encuentra The Weeknd, seguido de Bad Bunny, Drake y Billie Eilish, que cierra el ‘Top 5′ global gracias al lanzamiento de su laureado último disco: Hit Me Hard and Soft. En España, el artista más escuchado ha sido Myke Towers, seguido de Bad Bunny, que fue el cantante más escuchado en nuestro país en los últimos dos años, y de Feid.

¿Alguien quiere un ‘Espresso’?

Sin duda, este ha sido el año de los grandes descubrimientos pop (por lo menos para el público general). Sabrina Carpenter, la ‘exchica Disney’ que fue telonera de The Eras Tour, ha conseguido que uno de los hits de Short n’ Sweet se haya convertido en la canción más escuchada en todo el mundo. Se trata de Espresso, el éxito con el que se presentó en sociedad como una de las nuevas líderes del pop centennial. Con más de 1.600 millones de reproducciones a nivel mundial, Carpenter ha sido una de las grandes artistas que ha marcado el 2024. Conforman el ‘Top 3′ de temas más exitosos del año Beautiful Things de Benson Boone y Birds of a Feather, de Billie Eilish.

Taylor Swift y Sabrina Carpenter cantando juntas en 'The Eras Tour' (X/@4k_taylorr)

En lo que respecta a las canciones más escuchadas en nuestro país, el número uno ha caído en manos de Karol G, que ha sido sin duda la banda sonora del periodo estival con Si Antes Te Hubiera Conocido. De hecho, es la primera vez desde 2018 que una canción de una artista femenina es el tema más escuchado en España, la última siendo Sin Pijama, de Becky G y Natti Natasha. El reggaetón sigue siendo el género estrella en nuestro país, pues al tema de la colombiana le siguen Luna, de Feid, La Falda, de Myke Towers, BADGYAL, de Saiko con JC Reyes y Dei V y X’CLUSIVO - REMIX, de Gonzy, Saiko y Arcángel.

No ‘Brat’, no ‘party’

Pese a que la conversación de 2024 también la han encabezado Charli xcx y Chappell Roan, ninguna de las dos aparece en ninguna estadística publicada por Spotify. Ni el Brat summer ni la fiebre de Good Luck, Babe! se han colado entre lo más escuchado del año. Ambas cantantes serán las cabezas de cartel del Primavera Sound Barcelona de 2025 junto a Sabrina Carpenter.