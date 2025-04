Uno de los actores más queridos de Harry Potter defendió a J.K. Rowling y ahora estará en la nueva serie: “Será el único miembro del reparto original”

Imagen de 'Harry Potter y la cámara secreta'.

La serie de Harry Potter sigue dando de que hablar. A la ilusión generada por este nuevo proyecto de Max y al reciente anuncio de los actores que formarán parte del reparto, sin embargo, se le contrapone las polémicas a las que J.K. Rowling, autora de la saga de libros, se ha expuesto en los últimos años con sus posturas sobre el colectivo transexual.

A pesar de esto, la autora no ha dejado de implicarse en el nuevo proyecto, que permitiría profundizar aún más en el mágico mundo de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería, y todos sus alumnos. Rowling figura, de hecho, como una de las productoras ejecutivas de la serie, pese a que en 2022 no participara en el reencuentro de los actores de las películas con motivo del 20 aniversario.

La ausencia de la escritora se debió, probablemente, a las opiniones expresadas por los principales protagonistas de la película: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Ruper Grint (Ron Weasley). “Hace años que no hablo con ella”, expresaba el primero en 2024, “su postura tránsfoba me da mucha pena”. Sin embargo, hay actores de las películas que no se manifestaron al respecto, uno de los cuales, de hecho, podría reencontrarse con la autora durante la producción de la nueva serie.

Un “sangre limpia” en el rodaje

El actor es nada más y nada menos que Tom Felton, el intérprete que se puso en la piel de Draco Malfoy, uno de los personajes más queridos de la saga. El actor expresó no hace mucho su deseo de visitar el set y conocer al próximo actor que hará del archienemigo rubio de Harry en la serie.

Tom Felton, el actor que interpretaba a Draco Malfoy en las películas de Harry Potter.

De hecho, según ha informado el medio británico Scottish Daily Express, Warner Bros estaría deseando poder contar con Felton para formar parte del documental del making of de la serie, un contenido extra que suele hacer Max con sus mejores producciones. Además, este mismo medio señala que también sería bueno que el actor participara en la producción, ya que su presencia podría ayudar a asesorar a las próximas estrellas infantiles.

A diferencia de los tres principales actores, Felton se negó a hablar mal en su momento de J.K. Rowling cuando esta fue intensamente criticada por sus comentarios tránsfobos. “Nadie ha hecho más por sí solo para llevar alegría a tantas generaciones y ámbitos de la vida diferentes”, la defendía cuando se le preguntaba. “Solo la he conocido un par de veces, pero siempre ha sido encantadora, así que le estoy muy agradecido”.

La dejaron “tirada debajo del autobús”

Esta postura, según el medio británico ya citado, habría sido crucial para la inminente contratación de Felton. "Todos saben que Tom cuenta con la aprobación de Jo. Mientras otros le daban la espalda, él la trataba con dignidad incluso si no estaba de acuerdo con ella. Y ahora parece que será el único miembro original del reparto que participará en la nueva producción“, informan fuentes cercanas.

Casting del elenco original de Harry Potter

La serie, explican esas mismas personas, permitiría a la escritora consumar su venganza para que tanto Radcliffe como Watson y Grint dejen de ser los rostros de referencia para las nuevas generaciones cuando piensen en Harry Potter. ”Ella cree que la han dejado tirada debajo del autobús. Es desgarrador para los tres. Dedicaron su infancia a crear a Harry Potter y este libro ocupó un lugar muy especial en sus vidas“.