Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: Cayetana Guillén Cuervo revela el gran secreto por error y confirma el esperado regreso

La Oreja de Van Gogh durante los MTV Europe Music Awards 2001 en el Festhalle de Frankfurt, Alemania. (Foto de Archivo Toni Anne Barson/WireImage)

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más emblemáticas del pop en español, ha sido revelado de manera sorpresiva. La confirmación llegó por parte de Cayetana Guillén Cuervo, actriz y amiga cercana de la cantante, en un evento reciente en Madrid. Durante su paso por la alfombra roja, Guillén Cuervo compartió la noticia, a pesar de que Montero le habría pedido mantenerla en secreto.

Según declaraciones de Guillén Cuervo, conocía esta información desde hacía tiempo, pero había prometido no divulgarla. “Me pidió que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a mi familia. Me dijo: ‘por favor, por mi ahijado’, ya que Amaia es la madrina de mi hijo Leo”, confesó la actriz. Sin embargo, en respuesta a preguntas de periodistas presentes en el evento, terminó confirmando el rumor que circulaba desde hacía semanas.

La revelación del regreso de Montero ha despertado el entusiasmo no solo entre los seguidores de la banda, sino también entre sus personas más cercanas. Guillén Cuervo admitió que no pudo evitar emocionarse tras conocer la decisión de la cantante. “Cuando me lo contó, lloré. Sabía lo importante que esto era para ella y lo que significaba este paso”, relató la actriz, destacando que Montero está atravesando un momento de ilusión, gratitud y también de precaución. La noticia marca un nuevo capítulo en la historia de La Oreja de Van Gogh, quienes alcanzaron fama internacional con Amaia como vocalista principal. Aunque aún no hay detalles concretos sobre cómo será esta reintegración, el anuncio ya ha generado una ola de expectativa entre los fans.

Amaia Montero en el concierto de Karol G en Madrid (Instagram)

Una noticia muy esperada por los fans

Formada en San Sebastián en 1996, La Oreja de Van Gogh se posicionó como uno de los grupos más exitosos del pop en español, gracias a éxitos como Rosas, La Playa y Puedes Contar Conmigo. Amaia Montero fue la voz principal de la banda hasta 2007, cuando emprendió su carrera en solitario. Desde su salida, la agrupación siguió su camino con Leire Martínez como nueva vocalista, mientras Montero publicó varios discos como solista, manteniendo una base de seguidores fieles a lo largo de los años.

El anuncio del regreso de Montero supone un reencuentro muy esperado que combina nostalgia y emoción. Según lo compartido por Guillén Cuervo, la cantante está profundamente agradecida por el apoyo y cariño que ha recibido, un factor que habría influido en su decisión de colaborar nuevamente con la banda que marcó sus inicios profesionales. Pese a la euforia que ha generado la noticia, Guillén Cuervo destacó que Amaia Montero está abordando este regreso con prudencia. “Está contenta, ilusionada, pero también muy cautelosa. Es un proceso que requiere tiempo”, explicó. La cantante estaría tomando esta decisión de manera meditada, dadas las dificultades personales y profesionales que enfrentó en los últimos años.

Aún quedan interrogantes en torno a esta reunión, incluyendo cómo será la dinámica de trabajo entre Amaia y la banda, así como los próximos proyectos que podrían nacer de esta esperada colaboración. Mientras tanto, la noticia ya ha reforzado el interés por parte de los seguidores y del público en general, quienes esperan conocer pronto más detalles. El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh pone fin a semanas de rumores y especulaciones. Si bien la cantante había solicitado discreción sobre el tema, Cayetana Guillén Cuervo admitió que le resultó difícil mantener el secreto en medio de las preguntas del entorno mediático. “Saberlo y no poder decir nada era complicado, pero ahora estoy feliz de que todo el mundo lo sepa”, añadía la encargada de dar una de las noticias musicales del año.