La historia en la que se basa la relación entre los personajes de ‘The Last of Us’: un cómic japonés de culto reivindicado por Tarantino

La serie basada en el videojuego regresará a partir del 13 de abril con nuevos episodios (Max) Crédito: (Max)

La segunda y muy esperada segunda temporada de The Last of Us acaba de aterrizar en Max después de convertirse en una de las series más icónicas de los últimos tiempos. Entre sus grandes virtudes se encuentra haber sabido adaptar el videojuego original en el que se basa al lenguaje audiovisual, de una forma de lo más sobria y elegante, a través de imágenes potentes, pero mediante la complejidad y madurez que desprenden las relaciones entre sus personajes.

Se ha hablado mucho sobre la base real del virus que genera el apocalipsis y que convierte a los humanos en monstruosas criaturas infectadas. En efecto, el Cordyceps existe, y es un hongo parasitario que se hospeda en algunos insectos para, desde su interior, ir colonizando su cuerpo para esparcir sus esporas. Eso sí, por el momento, no ha dado el salto evolutivo para que los humanos se conviertan en huéspedes, como sí que ocurre en la serie.

La principal referencia de ‘The Last of Us’

Sin embargo, además de este sustrato científico que otorga a la ficción un carácter de terror y ciencia ficción, una de las razones de su éxito se debe a la relación que se establece entre el personaje de Joel (Pedro Pascal) y de Ellie (Bella Ramsey). Él perdió a su hija durante el estallido de la tragedia y se ha convertido en un mercenario sin escrúpulos que recibirá la misión de llevar a la niña a un hospital de refugiados donde se pueda analizar su capacidad de inmunidad frente al virus.

Poco a poco se irá estableciendo entre ellos una unión paterno-filial que se convertirá en el corazón de la serie. Solo se tienen el uno al otro y se protegerán mutuamente para poder sobrevivir.

Este vínculo podría tener millones de referencias dentro de la cultura popular pero, hay una en concreto que siempre estuvo presente desde la propia concepción tanto del videojuego como de la serie creada por Craig Mazin y Neil Drukmann.

The Last Of US

Se trata del cómic japonés El lobo solitario y su cachorro, un manga escrito por Kazuo Koike e ilustrado por Goseki Kojima publicado originalmente en los años setenta y que se ha convertido en una de las mayores fuentes de inspiración dentro de la cultura popular contemporánea.

En ella, se cuenta la historia de un ‘kaishakunin’ (así se denominaban a los asistentes de aquellos nobles obligados a practicarse el ‘sepukku’ o, lo que es lo mismo, a matarse de manera supuestamente digna según los códigos ‘samuráis’), que será víctima de una traición tras el asesinato de toda su familia. Solo le quedará su niño recién nacido, junto el que iniciará un camino de venganza convirtiéndose en ‘ronin’, en un justiciero mientras el pequeño vaya creciendo y vayan viviendo juntos un puñado de aventuras.

La figura del niño con su padre, la manera en la que está orquestada toda la parte visual de la película, remite de forma directa a este cómic de culto. No es la primera vez que se utiliza como influencia fundamental esta historia, también está presente en otro de los grandes ‘hits’ de Pedro Pascal, The Mandalorian, a la hora de plasmar su relación con Grogu (o ‘Baby Yoda). También influenció a Frank Miller en Sin City y, por supuesto, en tanto en el cómic como en la adaptación cinematográfica de Sam Mendes de Camino a la perdición.

Por supuesto, Quentin Tarantino también hizo su pequeño homenaje a este fenómeno cultural en Kill Bill: en el volumen 2, la protagonista y su hija ven justan Shogun Assassin, película basada en el cómic.