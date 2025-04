‘The Last Of Us’ llega a Madrid: la exposición escondida en una estación fantasma que puedes descubrir con el regreso de la serie

La serie basada en el videojuego regresará a partir del 13 de abril con nuevos episodios (Max) Crédito: (Max)

Madrid se convierte en un escenario postapocalíptico gracias a la nueva exposición inmersiva de The Last of Us, que ha tomado la estación fantasma de Chamberí coincidiendo con el estreno de la esperada segunda temporada de la serie de HBO. Del 7 al 13 de abril de 2025, los fans podrán sumergirse en el universo devastado de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) sin necesidad de salir de la capital. La antigua estación de Chamberí, cerrada al tráfico desde 1966 y convertida en museo, ha sido completamente transformada para recrear con fidelidad el mundo arrasado por el brote del hongo Cordyceps. Al cruzar las puertas, los visitantes se encuentran con una ambientación sombría y realista: muros cubiertos de vegetación y esporas, luces tenues, sonidos amenazantes, y hasta los símbolos de las Luciérnagas —la organización rebelde clave en la trama de la serie— marcando las paredes, como si los supervivientes acabaran de pasar por allí.

Uno de los puntos más llamativos de la exposición es la recreación del andén principal con un cartel de la Pioneer Square Station de Seattle, un lugar icónico que jugará un papel fundamental en la nueva temporada. También se proyecta en bucle el tráiler oficial de los nuevos episodios, envolviendo a los visitantes en el tono emocional y cargado de tensión que ha caracterizado a The Last of Us desde su estreno. La exposición acaba de inaugurarse y durará hasta el próximo 13 de abril, el día anterior al estreno de la segunda temporada de la serie en Max.

La experiencia es gratuita y se organiza en grupos de 40 personas por turno. Los horarios son amplios: de lunes a jueves, de 12:00 a 21:00 horas; viernes y sábado, de 15:00 a medianoche; y los domingos, de 12:00 a 21:00. Los primeros mil visitantes, además, recibirán un regalo exclusivo. La iniciativa forma parte de una campaña de HBO Max en colaboración con Metro de Madrid, y convierte esta estación histórica en una cápsula temporal que parece sacada directamente del videojuego original o de las escenas más icónicas de la serie.

Imagen de 'The Last of Us' (HBO/Max)

Antesala a un gran regreso

Esta propuesta llega justo cuando el fandom está más expectante que nunca. La segunda temporada de The Last of Us, basada en el aclamado videojuego homónimo, retoma la historia con un salto temporal. Joel y Ellie ahora viven en Jackson, Wyoming, donde intentan reconstruir una vida entre la comunidad. Sin embargo, la calma es efímera. La nueva temporada promete emociones aún más intensas, con nuevas localizaciones, personajes clave como Abby Anderson, y conflictos morales mucho más complejos.

Con una producción aún más ambiciosa, HBO ha apostado por dividir el contenido del segundo juego en al menos dos temporadas. Esto permitirá profundizar en los dilemas éticos, la construcción de los nuevos personajes y la expansión del mundo narrativo. Pedro Pascal y Bella Ramsey regresan en sus papeles protagonistas, junto a nuevas incorporaciones que darán mucho de qué hablar. La exposición en Chamberí no es solo una estrategia de promoción: es una oportunidad para que los fans vuelvan a conectar con las emociones que despertó la primera temporada, justo antes de adentrarse en una segunda entrega más cruda y emocional. La serie y la exposición se retroalimentan, construyendo una experiencia que va más allá de la pantalla. Y en un mundo donde todo parece colapsar, The Last of Us vuelve para recordarnos que aún queda algo por lo que luchar.