El consejo que Bruce Willis le dio a Samuel L. Jackson para asegurar el éxito en su carrera: “Tienes que encontrar ese personaje”

Foto: 20th Century-Fox / Getty Images

Bruce Willis y Samuel L. Jackson han coincidido en tantas películas que se han acabado haciendo buenos amigos en una industria en la que se suele decir que de eso escasea. Los actores se conocieron en la tercera entrega de la icónica saga Jungla de cristal, en la que Samuel L. Jackson daría vida a un electricista de Harlem llamado Zeus, quien ayudaría a John McClane en su aventura. No obstante, tras las cámaras fue Willis quien ayudó al actor, dándole un consejo que tal y como revela ahora, cambió en gran medida su carrera.

“Bruce me dijo: ‘Ojalá seas capaz de encontrar un personaje que, cuando hagas películas malas y no den dinero, siempre puedas volver a este personaje que todo el mundo adora. Arnold tiene Terminator. Sylvester tiene a Rocky y Rambo. Yo tengo a John McClane’”, relata Jackson sobre su experiencia en Jungla de cristal: la venganza, estrenada en 1995 cuando el actor apenas había echado a andar. Con títulos tan poderosos eso sí como Haz lo que debas, Uno de los nuestros o sobre todo Pulp fiction, uno de sus primeros grandes papeles antes de convertirse en una estrella. Pero Jackson seguiría buscando ese personaje.

“Y yo dije: ‘Ah, vale’. Y no se me ocurrió hasta que conseguí ese papel de Nick Furia -y yo tenía un contrato de nueve películas para ser Nick Furia- que me dije ‘Oh, estoy haciendo lo que dijo Bruce. Tengo este personaje ahora”, revela el actor a sus 76 años, aunque hace ya 17 que dio vida por primera vez al icónico agente del Universo Cinematográfico Marvel cuando apareció en la escena poscréditos de Iron Man. El resto, como suele decirse, es historia.

Samuel L. Jackson en 'Invasión secreta' (Disney+)

Un personaje para toda la vida

“¿Cuánto tiempo hay que estar vivo para hacer nueve películas?”. Jackson recuerda haber pensado en el momento en que le hicieron la oferta. “No es el proceso más rápido del mundo. No sabía que iban a hacer nueve películas en dos años y medio. Es una locura”, añade el actor, quien hasta la fecha ha aparecido en 15 producciones diferentes de la franquicia, incluyendo títulos como Vengadores y sus secuelas, películas que ha coprotagonizado como Capitana Marvel o series como Agents of S.H.I.E.L.D. o Invasión secreta, su última aparición hasta la fecha.

A pesar del paso del tiempo, Jackson asegura que nunca ha perdido la ilusión en su papel de Nick Furia y que prefiere hacer películas de Marvel que recauden miles de millones de dólares antes que ganar el Oscar o perseguir papeles dramáticos que se lo puedan proporcionar. “Nunca iba a dejar que los Oscar fueran una medida de mi éxito o fracaso como acto. Mi vara de medir el éxito es mi felicidad: ¿Estoy satisfecho con lo que hago? No hago películas para ganar estatuillas. Ya sabes: ‘Si haces esta película, ganarás un Oscar’. No, gracias. Prefiero ser Nick Furia. O divertirme siendo Mace Windu con un sable láser en la mano”, reconocía el actor, haciendo referencia a su personaje en otra saga icónica como Star Wars.