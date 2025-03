10 películas para morir de miedo en Amazon Prime Video: de clásicos del cine de terror a títulos de culto

Imagen de 'Ghostland'. (Filmaffinity)

El género de terror tiene muchos adeptos en el mundo del cine, hasta el punto de que, para muchos, la mejor manera de disfrutar de una buena película es morir de miedo con ella. Sin embargo, la cantidad de títulos que se pueden encontrar actualmente en las diferentes plataformas pueden hacer que el espectador no sepa con qué película pasarlo mal (o super bien) un rato.

Por ello, desde Infobae España hemos querido elaborar una lista de 10 películas que todo aficionado al género debería ver. ¿El criterio? Buscar cintas de diferentes temáticas y procedencias que hayan convencido tanto a la crítica como a los espectadores... o que, por otras razones, consideremos que pueden tener interés. Sin más dilación, comencemos:

Suspiria (2018 o 1977)

Captura del tráiler oficial de Suspiria

Todo gran fan de las películas de miedo habrá oído hablar de Suspiria. Si no es por el clásico de Dario Argento, lo será para quienes hayan visto el remake de Luca Guadagnino. Y es que el director de películas como Call Me by Your Name, Rivales o Queer llevó a la gran pantalla esta terrorífica película de culto con un reparto plagado de grandes nombres: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth y, por supuesto, Jessica Harper, quien protagonizó la cinta original.

Póster de 'La enviada del mal'. (Paris Film)

La enviada del mal (2015)

Y de un director de moda a otro director de moda. El éxito de Longlegs ha coronado a Osgood Perkins -hijo de Anthony Perkins, intérprete de Norman Bates en la película Psicosis- como un nuevo talento del cine de terror. Es un buen momento, por ello, de volver a ver algunas de sus películas anteriores, empezando por la primera: La enviada del mal, una cinta que ya presenta algunos de los rasgos del autor, como una cuidada fotografía o el gusto por reverenciar a los maestros del cine de terror.

Póster de 'Háblame'. (A24)

Háblame (2022)

La distribuidora A24 es para muchos una razón más que suficiente para ir a ver una película al cine... o para verla en casa. Responsable de llevar a los cines películas como Hereditary o Mindsomar -también disponibles en la plataforma-, llevó también esta película australiana con una propuesta muy simple: adolescente aficionada a la invocación de espíritus. La cosa mejora si se le añade, por el camino, una mano (supuestamente) de cerámica con poderes sobrenaturales.

Imagen de 'La autopsia de Jane Doe'

La autopsia de Jane Doe (2016)

A todo el mundo le daría miedo tener a un padre como Brian Cox, sobre todo si has visto Succession. Sin embargo, en esta ocasión el famoso actor británico le cedió todo el mal rollo al cadáver de una chica recién llegado a una funeraria de pueblo, de la que se encargan un padre y un hijo. La joven muerta tiene un misterio por resolver: no se le encuentra una causa aparente de muerte. Con esta premisa, La autopsia de Jane Doe triunfó en los festivales por los que pasó, hasta el punto de recibir en Sitges el Premio Especial del Jurado.

Póster de 'Frágiles'.

Frágiles (2005)

Primera película española de la lista con una película de éxito en nuestro país. Jaume Balagueró es uno de los nombres ilustres del terror con sagas como la de REC o Mientras duermes. En Frágiles cuenta, además, con el famoso dramaturgo Jordi Galcerán al mando del guion para elaborar una película ambientada en un hospital infantil donde una niña mecánica provoca auténtico pavor entre el personal y los pequeños pacientes.

Déjame entrar (2008)

Lo de que los niños dan miedo es algo casi tan antiguo como la rueda o la agricultura. Maestros como Kubrick (con sus gemelas) o Chicho Ibáñez Serrador (con su isla de jóvenes habitantes) lo sabían bien. Sin embargo, los niños pueden también evocar otros sentimientos además del terror, como la ternura o la tristeza por un mundo cruel que les rodea. Si lo mezclas todo, el resultado es Déjame entrar, un clásico instantáneo del género basado en una novela con el mismo nombre. La historia se centra en Oskar, un niño que se hace amiga de otra niña (Eli) de la que sospecha que, en realidad, pueda tratarse de un vampiro. Matt Reeves hizo un remake de la película que se puede comprar o alquilar en la plataforma. No está a la altura de su predecesora, pero es un buen intento.

Tren a Busan (Netflix)

Tren a Busan (2016)

Y de Suecia nos vamos a Corea del Sur... aunque si puede ser, mejor sin coger un tren por el camino. Para los fans de películas como Guerra Mundial Z o El Incidente, esta producción sobre virus letales consigue engancharte a la pantalla recordando a las mejores películas de zombies. Si la has visto y te ha gustado, puedes intentarlo con Península (2020), otra película de Yeon Sang-ho, el mismo director, en la que se muestra Corea años después de la epidemia.

Imagen de 'Ghostland'. (Filmaffinity)

Ghostland (2018)

A veces, uno se pregunta qué necesidad hay de complicar las cosas. En ocasiones, una buena película de terror solo necesita una casa vieja (a poder ser heredada) y unos cuantos asesinos sueltos en su interior. Esta es la premisa de Ghostland, la película de Pascal Lagier, un director que ya goza de reputación en el género gracias a la película Mártires (2008), que salió premiada en Sitges.

Escena de 'Terrifier 3'. (Foto, Jesse Korman/Cineverse Entertainment via AP)

Terrifier (2016-2024)

Y vamos con el café para cafeteros. A priori, puede que una película gore con un payaso psicópata suene a película de serie B. Tal vez con Terrifier no te falte razón, pero eso no quita que para muchos esta sea una película de culto para mucho, y que sus dos secuelas hayan ido manteniendo a una importante comunidad de fieles a unas cintas que mezclan sangre a raudales con no poco humor negro. La cosa ha dado hasta para videoclips y un documental.

Saw XI quedó cancelada pese a tener su estreno anunciado para septiembre de 2024. (Corazón Films)

Saw (2004-2023)

No pretendemos sorprender a nadie con esta saga, pero ya que en 2025 llegará la undécima entrega, puede ser un buen momento para ponerse al día. Iniciada en 2004, estas películas nos presentan a un asesino en serie que se dedica a encerrar a personas en diferentes espacios para que empiecen a “jugar”. Unas películas llenas de trampas con las que los espectadores, si tienen estómago para ello, pueden pasar un buen rato.

Escena de 'Repulsión'. (Filmaffinity)

Repulsión (1965)

Por último, otro clásico para cerrar la lista, en esta ocasión de otro maestro del terror como el prófugo Roman Polanski. Repulsión es la primera parte de una trilogía realmente aterradora, continuada con La semilla del diablo y El quimérico inquilino. Tres obras maestras para abordar la inseguridad cotidiana en la que nos vemos sometidos en la actualidad. En esta ocasión, la película sigue a una joven llamada Carol cuyo deterioro psíquico está íntimamente relacionado con los sentimientos de atracción y repulsión que siente, simultáneamente, por los hombres. Una película verdaderamente escalofriante.