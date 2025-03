El gran actor que estuvo a punto de convertirse en James Bond: “No sé por qué acabé proponiendo a Daniel Craig”

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 28 de octubre de 2015, el actor Daniel Craig posa para los medios cuando llega al estreno alemán de la película de James Bond 'Spectre' en Berlín, Alemania. (Foto AP/Michael Sohn, archivo)

A lo largo de los años han sido muchos los actores que han intentado convertirse en el espía más famoso del mundo, James Bond. Pero solo unos pocos han sido dignos de convertirse en 007, una piel en la que se han puesto Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. No obstante, este último bien pudo haber sido sustituido por otro actor de sobra conocido, que se presentó a la misma audición y que, sin embargo, acabó abogando por Craig como candidato ideal para el papel, tal y como revela ahora.

“Conocí a Barbara Broccoli de pasada y, de hecho, entré en una fase de audición antes de que Daniel Craig fuera elegido para el papel, pero creo que nunca estuve en la selección”, afirma tantos años después Michael Fassbender, el actor de películas como Shame, Malditos bastardos o la saga X-Men. “Pero recuerdo que entré en esa sala y me reuní con ella y con (Michael G.) Wilson y creo que dije: ‘Daniel Craig es...’ No sé por qué le estaba promocionando. Debería haberme promocionado a mí mismo”, admite ahora el actor irlandés de origen alemán.

El de James Bond no es el único gran papel que Fassbender echó a perder. Tal y como revela, también metió la pata en una audición para Mad Max: Fury Road, a la que se presentó más de una hora tarde, cosa que enfadó a los ejecutivos de Warner Bros. “Esto es lo que yo decía. Se me daban fatal las audiciones”, señalaba el actor, al que pudimos ver en la reciente Kneecap, pero quien con los años ha ido perdiendo la relevancia que se le suponía cuando empezó a destacar a principios de la década pasada, especialmente cuando se convirtió en Magneto para la saga de Marvel y posteriormente en Steve Jobs para el biopic homónimo.

Michael Fassbender en 'X-Men: First Class'

A la búsqueda de un nuevo Bond

Fassbender acabó proponiendo a Daniel Craig y el resto, como suele decirse, es historia. Craig se convirtió en el nuevo Bond y es el actor que lo ha interpretado hasta entonces, la última vez en 2021 con Sin tiempo para morir, pero dejando por el camino películas tan icónicas como Casino royale o Skyfall, y otras menos celebradas pero igual de importantes en la saga. Precisamente Craig anunció que no continuaría como Bond, y los productores han estado intentando encontrar el sustituto adecuado desde entonces.

Henry Golding, Aaron Taylor Johnson, Richard Madden, Idris Elba, Tom Hardy... muchos han sido los nombres de grandes y jóvenes actores que han salido en los últimos meses, aunque aun no está claro quién podría dar vida al agente que pide Martinis agitados y no mezclados. Fassbender ya no se encuentra en esa lista, mientras que en los últimos años ha aparecido en muy pocas películas, destacando en El asesino (The Killer) de David Fincher o El peor equipo del mundo (Next Goal Wins) de Taika Waititi. Es imposible saber cómo hubiera sido la saga con él en el papel del icónico espía, pero no salió mal con Daniel Craig, así que quizá haya que agradecerle a Fassbender su decisión después de todo.