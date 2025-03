James Cameron asegura que su esposa lloró durante 4 horas tras ver la nueva película de ‘Avatar’: “Intentaba decirme algo y no podía”

Imagen de 'Avatar: el sentido del agua'

Faltan aproximadamente seis meses para el estreno de la nueva película de Avatar, que llevará el título de Avatar: fuego y ceniza. Sin embargo, hay quien la ha podido ver ya en primicia, y su reacción no podría haber sido más alentadora. Tras más de trece años entre la primera entrega y su secuela, que llegó a cines a finales de 2022, no habrá que esperar tanto para ver este tercer episodio de la saga. No obstante, puede que la espera para muchos fans se haga aun más difícil después de escuchar cómo ha sido la primera impresión de quien ya la ha visto.

Tal y como revela ahora el director James Cameron, su esposa ha sido una de las primeras personas en ver en antes que nadie Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga que llegará a los cines el próximo 19 de diciembre. Según asegura Cameron, su mujer quedó completamente anonadada tras el visionado de la película, hasta el punto de que se pasó horas llorando. “Mi mujer la vio entera de cabo a rabo; se había mantenido al margen y yo no le enseñaba trozos a medida que avanzábamos. Estuvo llorando desconsoladamente durante cuatro horas. No paraba de intentar recomponerse para poder contarme reacciones concretas, y entonces se le saltaban las lágrimas y no podía, empezaba a llorar otra vez. Al final le dije: ‘Cariño, tengo que irme a la cama. Lo siento, ya hablaremos otro día’”, contaba entre risas el cineasta.

Suzy Amis Cameron, que lleva casada con el director de cine más de 25 años, es todo un amuleto para Cameron, tal y como asegura. ¿La razón? Estuvo detrás de la luz verde a otro gran proyecto muchos años antes que Avatar. “Fue ella quien dio el pistoletazo de salida a Titanic, Avatar y Avatar 2. Así que confío en ella. Así que confío en ella”, confesaba el cineasta, quien con Avatar: el sentido del agua logró recuperar la ilusión por los hombrecillos azules del planeta Pandora tanto tiempo después, y ahora espera hacer lo propio con esta nueva entrega.

(Concept art by Dylan Cole/20th Century Studios)

Así será ‘Fuego y ceniza’

Para ello, Cameron introducirá un nuevo clan, el Pueblo de la Ceniza, unos Na’vi mucho más agresivos y dados al conflicto que cualquier otro que se hubiese visto hasta la fecha. La historia presentará a Jake Sully (Sam Worthington) y su familia que conocimos en la anterior entrega llegando a esta nueva tribu, que no le recibirá del todo con los brazos abiertos a pesar de su gran servicio al planeta Pandora. Al frente de este clan estará Varang, una Na’vi a la que pondrá voz la actriz española Oona Chaplin, conocida por series como Juego de tronos o Taboo y cuyo abuelo es nada menos que el mismísimo Charlie Chaplin.

Cameron, que rodó esta película de forma simultánea a Avatar: el sentido del agua, presentará también nuevas criaturas, que ya fueron protagonistas en la anterior entrega. En este caso las ballenas serán relevadas por Medussa, una gigantesca medusa voladora que ya se ha podido ver en las primeras imágenes de la película y que promete ser aun más espectacular en movimiento. La gran incógnita estará en saber qué momento le provocó a la esposa de Cameron las lágrimas, y si esos sollozos se reproducirán en todos los espectadores que se acerquen a ver la nueva película a partir de diciembre.