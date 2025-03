Vin Diesel revela que se prepara un spinoff sobre Groot: “Disney quiere su planeta X”

Vin Diesel anuncia que se pone en marcha un spinoff sobre Groot

Vin Diesel, reconocido por su papel en la franquicia Fast & Furious, ha encendido las expectativas de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel al sugerir que podría regresar como Groot en un proyecto centrado en el entrañable personaje de los Guardianes de la Galaxia. En una publicación reciente en Instagram, el actor mencionó que Disney está interesado en explorar los orígenes de Groot y su planeta natal, conocido como Planeta X.

“Disney quiere su Planeta X. Algunos dicen que es la película más esperada de Marvel, jaja. El filme donde Groot regresa a su planeta de origen”, escribió Diesel en la publicación, insinuando que el proyecto podría estar en fases preliminares de desarrollo. Sus palabras han generado gran entusiasmo entre los seguidores del universo Marvel, quienes han acompañado al personaje desde su primera aparición en 2014.

Desde su debut en Guardianes de la Galaxia (2014), dirigida por James Gunn, Vin Diesel ha sido la voz de Groot, un personaje que pronto se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su carisma y su relación con los otros miembros del equipo. Diesel retomó el papel en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) y en los éxitos del UCM Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019). Además, Groot tuvo un breve cameo en la película animada Ralph Rompe Internet de 2018, expandiendo su presencia más allá de las narrativas habituales de Marvel.

El personaje, un árbol humanoide conocido por su icónica frase Yo soy Groot, ha evolucionado a lo largo de los años. Desde ser un guardián adulto hasta su versión infantil y adolescente, Groot ha dejado una huella en el corazón de los fanáticos. En 2022, Diesel prestó nuevamente su voz al personaje en Thor: Love and Thunder. Más recientemente, en 2023, Groot tuvo su última aparición en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, consolidando aún más su relevancia dentro del UCM.

Además de sus apariciones cinematográficas, Groot protagonizó su propia serie en la plataforma Disney+ titulada Yo soy Groot, donde Diesel dio voz a la versión infantil del personaje. Este proyecto permitió explorar su humor y curiosidad de forma más cercana. Junto con el especial navideño de 2022 The Guardians of the Galaxy Holiday Special, estas producciones ofrecieron a los fanáticos una mirada más amplia a la personalidad y el mundo de Groot.

Yo soy Groot - Temporada 2, de Disney+.

Un año lleno de proyectos

El posible regreso de Vin Diesel al UCM con una película de Groot no es el único proyecto en su agenda. El actor continúa sumando títulos importantes para los próximos años. En 2025, Diesel estrenará la segunda parte de Fast X, filme que promete ser el cierre de una de las sagas de acción más exitosas del cine. Diesel también ha manifestado que desea que esta última entrega se filme en Los Ángeles, ciudad que ha sido emblemática en la franquicia.

Por otra parte, el actor trabaja en otras producciones, como una adaptación cinematográfica de Rock ‘Em Sock ‘Em, basada en el popular juguete de Mattel. Asimismo, está involucrado en nuevas entregas de las franquicias xXx, Riddick y The Last Witch Hunter, proyectos que reflejan su capacidad para liderar cintas de acción y ciencia ficción, consolidando su legado en la industria.

La posibilidad de una película centrada en Groot y su planeta de origen ha despertado la imaginación de los fanáticos. Planeta X, mencionado en los cómics de Marvel, es el hogar de una civilización vegetal inteligente que podría ofrecer una narrativa completamente diferente dentro del UCM. En lugar de centrarse únicamente en grandes enfrentamientos o héroes icónicos, este proyecto podría explorar un enfoque más introspectivo y profundizar en los orígenes y el legado del personaje. El regreso de Vin Diesel a Marvel con un proyecto como Planeta X podría marcar una etapa emocionante tanto para el personaje como para los seguidores del UCM. Groot, que comenzó como un inesperado favorito del público, parece listo para tener una historia aún más rica en pantalla.