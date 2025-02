La escena poscréditos de ‘Capitán América: Brave New World’ que iba a ser bien distinta: “La dejamos así por una razón”

Captain America: Brave New World es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en el personaje Marvel Comics, Sam Wilson / Capitán América, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

Capitán América: Brave New World acaba de llegar a cines, y lo ha hecho con el regreso de varios personajes del Universo Cinematográfico Marvel y la llegada de otros tantos nuevos. Con Anthony Mackie como el nuevo Capitán América y Harrison Ford como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, la película supone una de las últimas entregas de la Fase 5, y es por ello que había que ir anticipando en gran medida el futuro de la saga.

La película cuenta cómo el nuevo Capitán América se ve envuelto en un gran conflicto internacional después de que varios países se peleen por el control del adamantium. Además, entre medias el héroe tiene que lidiar con una peligrosa investigación, después de que su buen amigo Isaiah Bradley (Carl Lumbly) sea incriminado en un atentado contra el presidente. Con tantos frentes abiertos, enemigos desconocidos y tan solo Joaquin Torres (Danny Ramirez) de su lado, el nuevo Capi tendrá que andar con pies de plomo.

No obstante, la verdadera incógnita de la película no es otra que la que deja su escena poscréditos, la única que tiene el filme. Por lo general, las películas de Marvel suelen tener dos escenas de este tipo, una a mitad de créditos, y otra hacia el final. A veces son escenas importantes dentro de la película que han pasado desapercibidas, normalmente guiños al futuro que está por venir e incluso simples bromas para continuar con algún gag. Pero la escena de Capitán América: Brave New World es un tanto diferente, es única en sí misma y parece que podría haber sido bien distinta de cómo fue finalmente. Al menos, eso es lo que revela su director, Julius Onah.

“Siempre fue sólo una escena postcréditos. Nunca se habló de tener una escena a mitad de los créditos. Si había una instrucción, era centrarse en Sam. Y es por eso que la secuencia postcréditos todavía se ve como centrada en él. Simplemente, no quieres empezar a lanzar demasiadas cosas que distraigan de eso o que ni siquiera puedan ser pagadas. Esa fue siempre más o menos la escena postcréditos, y lo digo porque no la rodamos hasta nuestro proceso de fotografía adicional, que fue cuando siempre supimos que íbamos a hacerla, porque teníamos este período de tiempo asignado para hacerla”, explicaba el director en una reciente entrevista, admitiendo en gran medida los comentados problemas de producción que sufrió el filme y que obligaron a rodar de nuevo varias escenas de la película y eliminar otras tantas.

Iron Man, Black Bolt, Dr. Strange, Reed Richards y el Profesor X forman los Illuminati

La importancia de los Illuminati en Marvel

Quizá todo ello explique por qué la escena poscréditos es tan ambigua y vaga. En ella se puede ver a Sam volviendo a la prisión en la que se encuentra el Líder, el personaje interpretado por Tim Blake Nelson y en gran medida villano el filme, quien asegura al Capi que seres de otros universos pueden poner en peligro la Tierra. “Todos los héroes que protegéis este mundo, ¿creéis que sois los únicos? ¿Creéis que este es el único mundo? Veremos qué pasa cuando tengáis que proteger este lugar... de los otros”. Pero, ¿a quiénes se refiere?

Pues bien, tal y como se viene comentando estos días, el grupo al que podría hacer referencia no es otro que los Illuminati. Se trata de una sociedad secreta que formaron superhéroes como Iron Man, Mr. Fantástico, el Profesor X, Dr. Strange, Namor o Black Bolt, el personaje que aparecía en Doctor Strange en el multiverso de la locura. De hecho, en esa película ya se pudo ver en otra versión a este selecto grupo, con otros personajes como Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), Capitana Carter (Hayley Atwell) o Capitana Marvel (Lashana Lynch).

El director de la película no se mojaba con respecto a esta posibilidad, pero tampoco cerraba la puerta. “Y el objetivo era asegurarnos de que lo hacíamos en un momento en el que, debido a las huelgas, no estábamos escribiendo, nadie estaba escribiendo, en el que había una imagen más clara de hacia dónde iban las cosas. Pero no voy a decirlo (cómo era). Digamos que las cosas se dejan vagas a propósito en ese poscréditos por una razón”. ¿Significa eso que había algo más que ver? ¿Serán los Illuminati clave en el devenir de Marvel?