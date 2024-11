‘Wicked’ desafía la gravedad y las expectativas en taquilla: la primera parte del musical de Broadway recauda 164 millones de dólares

Carteles de 'Wicked' en el Teatro Chino de Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole

Es la película más vista en todo el mundo, y no es para menos. Nadie llora a la Malvada, pero medio mundo se ha volcado con el estreno de Wicked. La adaptación de uno de los musicales más populares y longevos de Broadway se ha coronado como uno de los eventos cinematográficos del año: cantar Defying Gravity como si tu vida dependiera de ello o elegir tu bando cromático: ¿el verde de Elphaba o el rosa de Glinda?

El estreno de la primera parte de Wicked, la segunda se estrenará exactamente en un año, se ha coronado como la adaptación de un musical de Broadway más exitosa de la historia, recaudando 164.2 millones de dólares en la taquilla internacional en su primer fin de semana en salas. Dirigida por Jon M. Chu (director estadounidense a cargo de otros musicales, como In The Heights, o de películas como Ahora me ves 2 y Crazy Rich Asians), y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, la cinta se ha coronado como el tercer mejor estreno del año en Estados Unidos. Solo Deadpool y Lobezno (211 millones de dólares) y Del Revés 2 (154 millones) consiguieron una mejor recaudación en 2024.

Entre otros hitos alcanzados, Wicked se ha convertido en el mejor cuarto estreno de la historia para un musical, recaudando más que la reciente adaptación de La Sirenita (95 millones), pero por debajo de Frozen II (130 millones). La adaptación, que llevaba más de una década intentando dar el salto a la gran pantalla, se ha erigido como un fenómeno que va más allá del rosa o el verde. Tras numerosos retrasos y una pandemia de por medio, la esperada adaptación ha sido abrazada con ímpetu por los groupies del espectáculo que llevaron a la tarima Idina Menzel y Kristin Chenoweth.

Una niña se viste como Glinda antes de ver 'Wicked' en Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole

Wicked es una historia dividida en dos actos: el primero se sitúa en una época previa a la historia que se narra en El Mago de Oz, mientras que el segundo ocurre a la vez que los movimientos de tacón de la joven Dorothy y sus aventuras en el camino de baldosas amarillas. Hay diversos elementos a tener en cuenta antes de ir a verla. El más importante: la película está divida en dos partes. La primera se acaba de estrenar y la segunda llegará el 21 de noviembre de 2025.

La historia del musical se basa en la novela Wicked: Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire. Se trata de un relato que ahonda en la historia no contada de las brujas de Oz. Mientras que la representación teatral es para todos los públicos, el libro presenta escenas más oscuras y explícitas. A su vez, Wicked: Memorias de una bruja mala está basada en El Maravilloso Mago de Oz, la popular historia de 1900 escrita por L. Frank Baum y su posterior adaptación cinematográfica de 1939, El Mago de Oz, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por la icónica Judy Garland (que interpretó en ella la mítica Over the rainbow).

¿De qué trata realmente Wicked, entonces? La historia, como ya hemos comentado, se sitúa antes de la llegada de Dorothy a Oz. En ella se narra la biografía de Elphaba, una niña de color verde que terminará convirtiéndose en la Malvada Bruja del Oeste. El relato comienza con su infancia y prosigue hacia su adolescencia en la Universidad de Shiz, hasta llegar a la edad adulta, momento que coincide con la aparición de la joven de los zapatos rojos en la mágica tierra.

Después de dos décadas de ser uno de los musicales más queridos y duraderos en el escenario, este noviembre, Wicked hace su tan esperado viaje a la pantalla grande en un espectacular evento cinematográfico que definirá a una generación. (Universal Pictures)