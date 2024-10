Ali Gua Gua, creadora de la cumbia ‘queer’: “La música en español siempre ha estado presente en los corridos o las rancheras, el pop sólo la volvió más accesible”

Ali Gua Gua, creadora de la cumbia 'queer'

Si eres de los que no casa con las tradiciones estadounidenses que marcan el ocio de este próximo festivo, o simplemente no has encontrado un abrigo amarillo idéntico al que Demi Moore lleva en La sustancia para poder disfrazarte de Elizabeth Sparkles, que no cunda el pánico. La capital está en uno de sus momentos culturales más boyantes, no sólo por las exposiciones imperdibles de los próximos meses que puedes visitar en este puente de Todos los Santos, también por las diversas actividades que copan su agenda. Aunque sea por medio del ‘truco o trato’, Madrid se prepara para vivir una noche de Halloween de lo más especial.

Con o sin disfraz, el Círculo de Bellas Artes vuelve a abrir sus puertas para festejar La Noche de Muertos, una velada que vibra entre lo místico y lo festivo. Desde la celebración en el año 1891 de la primera edición de su tradicional Baile de Máscaras, el enclave cultural situado en la calle de Alcalá se ha convertido en un espacio abocado al ocio. En los últimos años, el creciente interés por la cultura mexicana (y latinoamericana) en la capital ha consolidado al Círculo de Bellas Artes como el epicentro de las celebraciones del Día de los Muertos.

En la edición de 2024, la tradicional celebración mexicana se fusiona con el esoterismo local, dando espacio para la figura de las Brujas: un cóctel mestizo entre la idiosincrasia mexicana y el underground madrileño que promete entrelazar ambas culturas bajo el mejor paraguas festivo. Una de las figuras encargadas de ponerle ritmo (y sabor) a la noche es Ali Gua Gua (Veracruz, 1974), también conocida como Dj Guaguis: la creadora de la cumbia queer y agitadora cultural que lleva más de dos décadas haciendo vibrar a la industria con su mezcla de sonidos tropicales y su espíritu rebelde.

“Es una cumbia más consciente, anarquista y punk que no le tiene miedo a la mezcla de estilos y géneros”, cuenta la disyóquey a Infobae España unos días antes de su actuación en el Círculo de Bellas Artes. Para ella, la música es “un arma espiritual y un divino placer”, además de su “mejor amiga”. De nombre Ali Gardoqui de la Reguera, la mexicana ha sido integrante de varias bandas como Las Ultrasónicas, Afrodita en México y Kumbia Queers en Argentina, aunque anteriormente ya había tocado en grupos pequeños.

La música mexicana Ali Gua Gua durante su presentación en el festival Axe Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 2 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Ali Gua Gua cree que la industria “urge” de más referentes LGTBIQA+. La deejay considera que la clave para captar el mood de los asistentes, además de aquello que la fiesta necesita, es la experiencia. “Cuanto más hagas algo mejor te vuelves en ello”, expresa a este medio. También considera importante “llegar temprano para sentir la vibra de la gente, del lugar y de los otros disyoqueis”. Una canción que nunca falta en su playlist, o en sus fiestas, es un remix de Uproot Andy. No está en contra de las peticiones ajenas, un elemento que no suele casar con estos perfiles, “siempre y cuando sean acertadas al ambiente del momento”.

La música club parece haber renacido entre el contenido mainstream, sobre todo a raíz del éxito de Brat, el disco de la británica Charli xcx. Aunque Ali Gua Gua afirma que no la conocía, admite que le hubiera “gustado estar en la filmación de su vídeo 360″. Por otro lado, cree que el auge del español en las listas de éxitos no es nada nuevo. “Siempre ha estado presente en los corridos, las rancheras, los boleros y las baladas. Ya era una industria en nuestros países, pero el género urbano lo volvió pop y más accesible a la fiesta”, concluye.

Completan la alineación de la Noche de Muertos en el Círculo de Bellas Artes el artista Santiago Navas, uno de los músicos más innovadores de la escena contemporánea de Bogotá que añadirá su toque experimental a la noche; Alnank, comisario de la fiesta; y El Cuerpo del Disco.