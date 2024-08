Las mejores películas del año se concentran en la sección ‘Perlak’ en el Festival de San Sebastián: de la Palma de Oro a la película de terror con Demi Moore o el ‘narcomusical’ con Selena Gomez

Algunas de las películas que se podrán ver en la sección Perlak en el Festival de San Sebastián: de 'Anora', de Sean Baker a la película de terror protagonizada por Demi Moore, pasando por el laureado narcomusical de Jacques Audiard

La Sección Perlak, en la que se congregan algunas de las mejores películas que han pasado previamente por otros festivales, es una de las más queridas por el público del certamen, que precisamente se encarga de elegir a la cinta ganadora a través de sus votos.

El año pasado, la indiscutible triunfadora de esta categoría popular fue La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona, que se estrenó en nuestro país en el marco de San Sebastián y sin duda sirvió para medir la temperatura de los espectadores antes de su debut en las salas.

Grandes títulos procedentes de Cannes

'Anora', de Sean Baker

Ahora se acaban de anunciar algunas de las obras que se podrán ver en esta 72 edición del Zinemaldia, y entre ellas encontramos buena parte de los títulos más esperados de la temporada. Por ejemplo, se podrá ver última Palma de Oro de Cannes, que ganó Anora, de Sean Baker (que ya presentó en Donostia Red Rocket), así como otra de las películas más laureadas de la pasada edición, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, que consiguió el Premio del Jurado (por la historia de un narco mexicano que decide cambiar de sexo en clave musical) y el ex aequo a su elenco femenino, que incluía a la española Karla Sofia Gaston, a la portorriqueña Zoe Saldaña y a la estrella pop Selena Gómez.

También estará presente la esperada nueva obra de Francis Ford Coppola que tantas controversias ha suscitado, titulada Megalópolis y que se estrenará poco después, el 27 de septiembre en nuestro país. Se trata de una fabula romana de esencia épica protagonizada por Adam Driver, Aubrey Olaza, Nathalie Emmanuel y Giancarlo Esposito. El director, precisamente comenzó su carrera en el marco de este certamen cuando presentó su película Llueve sobre mi corazón y logró la Concha de Oro.

Demi Moore en 'The Substance'

También procedente de Cannes podremos ver otra de las películas más polémicas por su tratamiento del terror y el ‘body horror’. Se trata de The Substance, dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid que gira en torno a una sustancia revolucionaria capaz de crear un ‘alter ego más joven’ y bello.

De la India llega Lo que imaginamos como luz, de la directora Payal Kapadia, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y de Irán, The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof, que ha sido perseguido por el régimen de su país por hacer esta película que se ambienta en los disturbios políticos en Teherán.

Nombres consagrados y habituales de Donostia

La gran directora británica Andrea Arnold (Red Road, Fish Tank y American Honey) presentará Bird, la historia de un adolescente de 12 años que vive con su padre y su hermano en una casa ocupada y que está protagonizada por la estrella de Saltburn Barry Keoghan. Más mujeres, en este caso, Emmanuel Courcol pondrá el toque de comedia con Por todo lo alto en la que un famoso director de orquesta descubrirá que tiene un hermano que también ama la música.

Imagen de 'Bird', de Andrea Arnold

También estarán presentes Walter Salles con I’m Still Here, procedente del Festival de Venecia, que sigue la lucha de la mujer de un político laborista que desaparece durante la dictadura brasileña. Hong Sang-soo, regresa, como todos los años, para el estreno español de Necesidades de una viajera, que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín y que está protagonizada por Isabelle Huppert.

Más nombres propios de prestigio: Paul Schrader con Oh Canada, protagonizada por Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi y Paolo Sorrentino con Parthenope, su particular epopeya femenina.

Además, fuera de concurso se proyectarán tres trabajos: Marco, la nueva película de Jon Garaño y Aitor Arregi, que se encargará de clausurar la sección en el Velódromo, la aventura animada de DreamWorks The Wild Robot y la no ficción Maria Callas: Letters and Memories, en la que Monica Bellucci se pondrá en la piel de la mítica soprano.