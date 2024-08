El showrunner de ‘La Casa del Dragón’ defiende el final de la segunda temporada

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos" (HBO Max)

Aunque su primera temporada fue una gran sorpresa y todo un alivio para los fans de Juego de tronos, la segunda entrega de La Casa del Dragón no ha contentado y convencido del todo a los seguidores. Cambios con respecto al material original, en el desarrollo de ciertos personajes o en general una sensación de lentitud en la narración de ciertos acontecimientos han provocado que muchos fans hayan acabado algo decepcionados, especialmente con el desenlace de la serie. No obstante, el máximo responsable de la serie no ha dudado en salir al paso para defender el final escogido para cerrar la segunda temporada.

Por recapitular, la conclusión de la segunda temporada ha dejado grandes frentes abiertos en varias de las tramas principales de la serie. Los Negros se preparan para su gran asalto tras obtener nuevos jinetes para su causa, los Verdes buscan aliados más allá de Poniente y entre medias en Desembarco del Rey la confusión es mayúscula con la huida de Aegon y Larys por un lado y la más que posible traición de Alicent por otro. Sin embargo, en el episodio final no ha habido ningún gran acontecimiento en cuanto a batallas o muertes se refiere, algo que era marca de la casa en Juego de tronos.

“Uno de los retos de hacer televisión a cualquier escala, incluso a esta escala, que parece ser de tiempo y recursos infinitos, es que nunca es así. Nadie tiene tiempo y recursos infinitos. Como showrunner, siempre estás en la posición de tener que equilibrar la narración y los recursos que tienes para contar esa historia, y una de las cosas que entraron en juego en la segunda temporada era, ‘¿cuál es el destino final de esta serie y hacia dónde vamos?’ Y creo que fue una combinación de factores lo que nos llevó a reequilibrar la historia, sabiendo adónde vamos y cuál es ese punto final, a reequilibrar la historia de tal manera que tuviéramos tres grandes temporadas de televisión... para redondear y contar esta historia”, explicaba Condal, al que le habían achacado dejar fuera de esta misma temporada La batalla del Gaznate. Pero, ¿por qué tiene tanta importancia esta batalla?

La batalla del Gaznate y su importancia

En el último episodio de la serie se ha podido ver como quedaba todo dispuesto para esta cruenta batalla que dejó muy tocados tanto a Los Negros como a Los Verdes. Sin querer desvelar acontecimientos futuros, digamos que son especialmente importantes personajes presentados hacia el final de esta temporada, como las semillas de dragón (Ulf, Hugh y Addam), como Jacaerys y Rhaena por el bando de Rhaenyra, y la figura de Lohar (Abigail Thorn), la almirante con la que negocia Tyland Lannister en el último episodio. El conflicto se resolvería con numerosas bajas para bandos ambos, y sobre todo pérdidas irrecuperables que la serie ha decidido guardarse para la próxima temporada, que será de “guerra total”, en palabras de Condal.

“Ese acontecimiento (la Batalla del Gaznate) sucederá muy pronto en lo que respecta a La Casa del Dragón. Y debería ser, basándonos en lo que sabemos ahora, lo más grande que hayamos hecho hasta el momento. Y queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionara y satisficiera a los fans como se merece, además de crear expectación”, comentaba Condal, justificando así la decisión de postergar la batalla a la tercera temporada. Es decir, que no habrá que esperar mucho en cuanto a episodios se refiere para verla, pero sí en cuanto a tiempo real, pues la tercera temporada no arranca su rodaje hasta 2025 y seguramente no vea la luz hasta 2026. Mientras tanto, a los fans les queda descubrir qué ocurre en las páginas de Fuego y sangre o esperar al estreno de El Caballero de los Siete Reinos, la que será la próxima serie basada en el universo de Juego de tronos.