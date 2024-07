La película de Netflix que sigue siendo la más vista en la plataforma después de varios años

Imagen de 'Alerta roja'

Cuando uno piensa en Netflix, probablemete lo haga en series: Stranger Things, The Crown, Los Bridgerton... y no tanto en películas. Hay algunos títulos que han trascendido como Criminales a la vista, A todos los chicos de los que me enamoré, Ejército de los muertos, El irlandés o The Killer de David Fincher. Sin embargo, ninguna de esas es la película más vista de la plataforma, ni remotamente. La que ocupa lo alto de la lista es otra de la que puede que no todos se acuerden, pero que lleva ahí varios años sin que ninguna sea capaz de quitarle el puesto.

Se trata nada menos que de Alerta Roja, que cuenta con más de 230 millones de visionados desde su estreno allá por 2021, y que en noviembre cumplirá tres años siendo la película más vista. Dirigida por Rawson Marshall Thurber, la película cuenta con un elenco estelar compuesto por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, tres de las figuras más prominentes y populares de Hollywood en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su fenomenal éxito en términos de audiencia, el filme no logró obtener nominaciones a premios importantes, y tampoco alcanzó el reconocimiento crítico en los principales festivales de cine.

La trama de Alerta Roja sigue a un agente del FBI, interpretado por Johnson, que se ve forzado a trabajar con dos reconocidos ladrones, encarnados por Gadot y Reynolds, para capturar a un criminal peligroso. La película ofrece una mezcla de acción, humor y suspenso, ambientada en una variedad de escenarios internacionales que van desde elegantes museos hasta exóticas localizaciones en parajes remotos.

Uno de los aspectos más destacados de Alerta Roja es su impecable uso de los efectos especiales y su cinematografía. Las espectaculares secuencias de acción, que incluyen persecuciones a toda velocidad, coreografías de combate y elaboradas escenas de heist, han sido elogiadas por el público y los críticos por igual. En particular, críticos como los de Variety han subrayado el dinamismo de la película y la química palpable entre Johnson, Gadot y Reynolds. La habilidad de Thurber para mantener la tensión y el ritmo frenético a lo largo del relato también ha recibido reconocimiento.

Imagen de 'Alerta roja'

Un éxito a pesar de las críticas

Sin embargo, no todo han sido elogios. A pesar de sus impresionantes escenas de acción y el carisma innegable de su trío protagonista, Alerta Roja ha sido objeto de críticas en cuanto a ciertos aspectos de su narrativa. Algunas reseñas han señalado que, mientras que la película no escatima en adrenalina y entretenimiento, su guion presenta debilidades. Los críticos han subrayado que la trama y los diálogos son predecibles y carecen de profundidad, lo que aparentemente ha impedido que el filme alcance un mayor reconocimiento en el circuito de premios cinematográficos.

A pesar de estas críticas, la película ha conseguido asegurarse un lugar sólido en el catálogo de Netflix, atrayendo a una vasta audiencia de todo el mundo. La popularidad de sus protagonistas y la fórmula ganadora de acción y humor han sido suficientes para mantener a los espectadores pegados a sus pantallas. Para muchos, Alerta Roja ofrece justo lo que buscan: un entretenimiento ligero y emocionante que permite desconectarse de la realidad por unas horas.

El éxito de Alerta Roja también puede verse como un reflejo del estado actual del mercado del cine y el entretenimiento, donde plataformas de streaming como Netflix juegan un papel cada vez más dominante. A pesar de la falta de reconocimiento en el circuito de premios tradicionales, la película ha demostrado que la popularidad y el alcance global son métricas de éxito igualmente válidas en la era digital.

En conclusión, Alerta Roja se ha consolidado como un éxito rotundo de audiencia en Netflix, brindando a los espectadores una combinación electrizante de acción, humor y suspenso. Aunque no logró sobresalir en términos de premios y reconocimiento crítico, la película sigue siendo una opción popular entre los amantes del cine de acción, ofreciendo entretenimiento y emociones fuertes. Continúa en el catálogo de Netflix, lista para captar la atención de nuevos espectadores que buscan una dosis de adrenalina y diversión.