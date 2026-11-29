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Madrid, 29 nov (EFE).- Las nuevas películas en plataformas en diciembre incluyen 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen; 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', protagonizada por Brad Pitt, que llega a la televisión tras un breve paso por las salas, y el 'thriller' 'En nombre de otro', con Eduard Fernández y Mario Casas.

Un drama histórico sobre el amor y la resistencia frente al nazismo protagonizado por Oscar Lesage ('La sustancia') que recorre varias décadas de la historia europea, desde los años veinte hasta la posguerra, con la música como refugio frente a la persecución nazi. Dirigido por el francés Jacques Otmezguine ('La mansión de los Rocheville').

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El ganador de un Óscar Javier Bardem y Victoria Luengo ('Amarga Navidad') dan vida a un padre y una hija obligados a enfrentarse a las heridas de su relación mientras ruedan una película juntos.

Ambos intérpretes, que no había trabajado juntos en la ficción hasta ahora, protagonizan la película escrita por Sorogoyen e Isabel Peña, que llega a Movistar Plus -es un original de la plataforma- tras su paso por salas y los festivales de Cannes y San Sebastián.

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Anne Hathaway ('Los Miserables') da vida a Mother Mary, un icono del pop que vuelve a los escenarios después de un accidente y que recurre a una vieja amiga para que se encargue de su vestuario. Entre ambas resurgirá una intensa relación en la que los rencores guardados saldrán a la luz.

La nueva entrega del director David Lowery ('El caballero verde') es un musical y un drama psicológico que cuenta también en su reparto con Michaela Coel ('Black Mirror: USS Callister') y Hunter Schafer ('Euphoria').

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Uno de los documentales españoles más premiados del año, que aspira al Óscar. En 2015, la actriz Bàrbara Mestanza sufrió una agresión sexual durante un masaje. Durante los seis años siguientes, mientras el caso seguía abierto en los tribunales, decidió convertir el trauma en cine.

Junto a Marc Pujolar, sin presupuesto y con poco más que un móvil y un ordenador al principio, emprende la búsqueda de su agresor para responder a una pregunta: ¿por qué no hiciste nada?

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Durante el fin de semana del 8 de marzo en Valencia, un gurú de la seducción que personifica el concepto de la 'machosfera' deberá completar un reto propuesto por sus seguidores: conquistar en tres días a una feminista, su némesis en redes.

Joaquín Mazón ('Cuerpo de élite') es el director de esta comedia protagonizada por el actor y humorista Juan Dávila ('Castigo divino') y por Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla'), con la que pretende ironizar sobre los discursos enfrentados en la actualidad y, sobre todo, hacer ver que es posible el entendimiento a través del humor.

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El nuevo thriller de Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de Dios', 'El cuerpo'), protagonizado por Eduard Fernández ('El mal padre'), Mario Casas ('Muy lejos') y Blanca Suárez ('La piel que habito'), arranca en la mañana de Nochebuena.

Un hombre entra en una comisaría y confiesa haber matado a dos personas —o quizá tres—. La investigación busca entender por qué decide entregarse en ese momento. Su relato pronto se vincula con otro crimen que parecía cerrado y cuya resolución desafía la lógica.

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A través de la comedia negra, esta animación francesa para adultos transcurre en la escena gay parisina, donde el virus 'heterosis', que convierte a los gays en heterosexuales, ha infectado a Jim, el rey del Gym Queens, cuya comunidad (la más sexy y codiciada) deberá embarcarse en un viaje para encontrar una cura.

Una película de Fernando Franco ('Subsuelo') sobre un cura pederasta interpretado por Alberto San Juan ('La cena'), junto a actores como Pedro Casablanc, Miguel Rellán, María Galiana, Luis Callejo y Ramón Barea.

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Manuel, un sacerdote muy apreciado en su parroquia, está a punto de colgar los hábitos y empezar una nueva vida. Sin embargo, cuando su pasado amenaza con salir a la luz, se verá obligado a afrontar el peso de sus propias acciones. Comienza, así, un viaje sin retorno en el que desafiará abiertamente a la institución que lo protegió.

En este documental los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor han recopilado testimonios de miembros del ejército sobre matanzas sistemáticas de civiles en Gaza, unas revelaciones que han agitado el debate público en Israel pese a ser negadas parcialmente por las autoridades.

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A través de entrevistas grabadas en azoteas de Tel Aviv con 24 oficiales de inteligencia y soldados -el periódico The Guardian, productor del filme, ha asegurado que se consultaron más de cien fuentes- se reconstruye un sistema de vigilancia y elección de objetivos, con métodos como la inteligencia artificial, que desemboca en la aniquilación de civiles.

Comedia dirigida por David Fincher ('El club de la lucha') con guión de Quentin Tarantino al servicio de Brad Pitt, de 62 años, que vuelve a bordar al mismo personaje, tan carismático como cutre, con el que consiguió en 'Érase una vez en Hollywood' (2019) su hasta la fecha único Óscar como intérprete.

En 1977 Booth encadena trabajos como proyeccionista o camarero mientras soluciona con métodos poco ortodoxos los problemas con los bajos fondos en los que se meten personajes de la industria del cine que le contratan. EFE

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