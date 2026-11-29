El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que hay poco que celebrar este domingo ante una posible suma de PP y Vox: "Seríamos extraterrestres si celebramos demasiado lo que está pasando esta noche".
A su llegada a la sede electoral de ERC junto con su familia y miembros de su equipo, Rufián ha afirmado que, más allá de los resultados de cada cual, "que Abascal pueda llegar a ser vicepresidente da lugar a que sea una mala noche".
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Preguntado por qué viene ahora si PP y Vox pueden llegar a formar Gobierno, ha respondido: "Un reto mayúsculo, y nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, que lo sabemos hacer y ya está. Reconstrucción".
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