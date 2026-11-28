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Guadalajara, 28 nov (EFE).- Un vecino de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha ganado 10 millones de euros en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes, gracias a una apuesta que tramitó en el portal de juego de la organización y que supone el mayor premio que se ha dado por esta vía.

En una nota de prensa, la organización ha indicado que el agraciado jugaba con una suscripción siempre de los mismos números, que en el sorteo de este viernes han resultado agraciados con la primera categoría del Eurojackpot, con cinco números + 2 soles.

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También ha destacado que es el premio de mayor cuantía que se ha dado a través del portal de juego de las loterías sociales, seguras y responsables de la organización (ONCE www.juegosonce.es).

Además de los 10 millones de euros que ha dado este viernes, el Eurojackpot de la ONCE ha dejado grandes premios este año en España, entre ellos el de 71 millones a un único jugador que dio en julio en Lleida.

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La ONCE ha recordado que Eurojackpot es una lotería europea que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países (Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia), cuyo sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki. EFE

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