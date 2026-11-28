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Cádiz/Córdoba, 28 nov (EFE).- Cádiz y Córdoba dirimen este domingo un duelo andaluz en el que los cordobesistas, octavos con 23 puntos y a tan solo uno de la promoción, ponen a prueba a un conjunto amarillo sin apenas margen con respecto al descenso, decimoséptimo con 14, que llega tras derrotar a domicilio al filial de la Real Sociedad (0-3).

El Cádiz quiere confirmar que el resultado de San Sebastián puede marcar un punto de inflexión, después de sumar su primer triunfo como visitante en el campeonato y salir de los puestos de descenso.

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En Zubieta, el conjunto cadista encontró mayor equilibrio entre sus líneas, redujo los espacios concedidos al rival y mostró una circulación de balón más fluida, especialmente durante el primer periodo.

La participación de jugadores jóvenes en distintas posiciones ha ampliado las alternativas del equipo, que empieza a encontrar respuestas en una plantilla todavía en proceso de adaptación a las exigencias del nuevo técnico.

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El Cádiz tiene las bajas del defensa Cristian Gutiérrez y del delantero georgiano Iuri Tabatadze, ambos lesionados; y la principal novedad positiva es la vuelta de Sergio Arribas, que ya ha cumplido su partido de sanción.

Por su parte, el Córdoba afronta el duelo en plena dinámica ascendente tras sumar 14 de los últimos 18 puntos, con cuatro porterías a cero y después de superar por 3-0 al Oviedo la pasada jornada, paliando así el mal arranque y logrando acercarse por primera vez en la temporada a los puestos nobles de la clasificación.

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Con la vitola de ser uno de los equipos más atractivos de la categoría por la cantidad de goles que se viven en sus partidos, el conjunto cordobés tendrá que mejorar sus números a domicilio tras haber encajado 17 tantos en las ocho salidas que ha realizado hasta el momento, con tan solo una portería a cero, lo que le ha impedido haber sumado más puntos pese a ser el segundo equipo más goleador de Segunda División con 28.

Para este encuentro, Ania no podrá contar con Cristian Carracedo, sancionado por la quinta amarilla y con una lesión miofascial, ni con Yussi Diarra, lesionado pero que tampoco podría jugar al estar cedido por parte del Cádiz, quienes se unen a las ausencias de larga duración de Fomeyem y Jacobo Martí, mientras que el central Álex Martín es duda y dependerá de su evolución en estos días previos al partido.

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- Alineaciones probables:

Cádiz: David Gil; Vázquez, Noah o Kovacevic, Arribas, Gocholeishvili; Damián, Zárate, Ibón Sánchez, Cordero; Izeta y García Pascual.

Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Juan Gutiérrez, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Eder García; Diego Bri, Ghailan, El Jebari; y Diego Percan.

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 18.30. EFE

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