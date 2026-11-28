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Madrid, 28 nov (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge este domingo su jornada de clausura de la temporada de otoño con un programa de seis carreras que incluye la prueba más larga del calendario nacional, los 4.000 metros del Gladiateur, y la mayor para la generación de los dos años, el Veil Picard sobre el doble kilómetro.

En una matinal que comenzará a las 11.30 horas, dos pruebas para potros debutantes de 1.600 metros servirán para abrir la reunión. En la reservada a las hembras, con sólo cinco contendientes, “Garabitas”, una potranca adquirida por 45.000 euros en Inglaterra, ya con hermanos ganadores, contará con mucho apoyo en taquillas. El checo Václav Janácek será el jockey del pupilo del preparador Guillermo Arizkorreta.

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En la manga de machos, el reenganchado “Adonis”, con el argentino Nico Valle en la montura, comprado por 75.000 euros en Francia, será sin duda uno de los favoritos, al igual que “Escipión”, otro potro que luce un destacado origen y que contará con Janácek como jinete. Los dos están también entrenados por Arizkorreta.

Sobre la misma distancia, 1.600 metros, se disputará a continuación un hándicap para caballos de tres años en adelante, con “Another Rose” y “Asahi” como bazas principales.

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Será la antesala de las dos carreras principales de esta clausura. En el Gladiateur, la cuarta del día, base de la Lototurf, destaca por valores “Sirjan”, un fondista que encontrará una pista blanda que tanto le ayuda. Nunca ha abordado más de 3.000 metros, pero nada indica que vaya a perder valor en los cuatro kilómetros. Jaime Gelabert estará en su silla.

“Chergui” y “Heliópolis”, que formaron la gemela en esta maratón en 2024 y 2025, cuentan con innegables opciones de derrotarle, a favor de pulmón, sin olvidar un caballo que viene al alza, “Kindleo”. Ha sido retirado en este Gladiateur “Don Bosco”, que debía lucir la mantilla número 2, con lo que restan once participantes en liza.

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El Veil Picard, con 2.000 metros para nueve potros de dos años, podría tener a su favorita en una potranca, “Silent Faith”, que se impuso en su debut cuatro semanas atrás. El sevillano Ignacio Melgarejo será su jockey. “Skyred”, que cuenta con dos segundos puestos y que posee un pedigrí apropiado para los metros y el barro, es otro con grandes opciones de triunfo.

Como cierre, una sexta carrera de 1.400 metros para ejemplares de tres años donde destaca “Amazónico”, un purasangre llamado a disputar los grandes premios de 2027.

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Las mantillas de los favoritos en las cinco primeras carreras, base del juego hípico Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 2 (Garabitas)

2ª Carrera: 1 (Adonis) – 5 (Escipión)

3ª Carrera: 1 (Another Rose) – 7 (Asahi)

4ª Carrera: 1 (Chergui) – 4 (Kindleo) – 9 (Sirjan) – 10 (Heliópolis)

5ª Carrera: 4 (Skyred) – 8 (Silent Faith). EFE

fg/jap