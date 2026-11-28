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Madrid, 28 nov (EFE).- El remolque del buque Med Emre a Cartagena (Murcia) comenzó el viernes por la tarde y se realiza a una marcha baja, entre 1 y 2 nudos, y sin que se hayan producido derrames del combustible que almacena, según fuentes del Ministerio de Transporte.

En concreto, el remolque del buque se inició ayer a las 18 horas por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor con destino a la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena, escogido por ser el "único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias".

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La decisión de trasladar al barco, que volcó el miércoles pasado por la noche y quedó con la quilla al aire y la cubierta y la cabina bajo el agua, se tomó, según Transportes "tras descartar los técnicos marítimos la viabilidad de otros puertos o de realizar los trabajos de recuperación en alta mar".

El Ministerio ha señalado que el remolque se realiza a muy baja velocidad de entre 1 y 2 nudos, con todas las precauciones, y ha indicado que "la inspección de todos los parámetros del casco y la flotabilidad son positivos y permanecen estables".

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Además, ha precisado que "a lo largo de la ruta de remolque hasta el momento no se detecta contaminación", aunque han matizado que "se está monitorizando una mancha de combustible ya envejecido en la zona de zozobra", de una superficie de 5 x 0,5 millas náuticas, de baja intensidad.

El Ministerio también ha informado de que hoy han continuado las reuniones del grupo de coordinación entre las distintas administraciones involucradas.

En ellas participan los técnicos de los organismos competentes de los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, las delegaciones del Gobierno, los ministerios para la Transición Ecológica y Reto Demográfico e Interior, la autoridad portuaria de Cartagena y el armardor, la naviera turca YMN.

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Estas reuniones continuarán en los próximos días para compartir la evolución del proceso de recuperación del buque gasista, que navega bajo bandera maltesa, de manera constante y coordinar las actuaciones necesarias. EFE

(Foto)(Vídeo)