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Madrid, 28 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reeleción, Pedro Sánchez, pasará la jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia, tras los 15 días de intensa campaña electoral del 29N.

Fuentes de Ferraz han indicado que así discurrirá la jornada de este sábado del candidato antes de ejercer su derecho al voto el domingo.

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Sánchez es un asiduo a practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana, afición que se suma a la de practicar sesiones de carrera combinadas con ejercicios de fuerza, siempre que la agenda se lo permita.

Este domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que acudió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez. EFE

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