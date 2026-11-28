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Madrid, 28 nov (EFE).- Los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) ejercerán su derecho al voto este 29N en los colegios electorales de Madrid, y Ada Colau (Frente Amplio) lo hará en Barcelona.

Sánchez ejercerá su derecho al voto en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (calle de Juan Montalvo), en el distrito Moncloa-Aravaca, de forma que acude al mismo centro de votación que en las elecciones generales de 2023, cuando acudió acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

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Feijóo depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, en la calle de Serrano, ubicado en el distrito de Chamartín, y Abascal votará en el colegio Pinar del Rey, en el distrito de Hortaleza.

Colau tiene previsto votar a las 11:00 horas en el Institut La Sedeta de la Indústria en Barcelona, mientras que la candidata de Podemos, Irene Montero, acudirá a votar a las 10:30 horas a un colegio electoral de La Navata, del municipio madrileño de Galapagar, acompañada de dirigentes como la líder del partido, Ione Belarra.

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El candidato de ERC, Gabriel Rufián, prevé ejercer su derecho al sufragio a las 10:00 horas en Badalona (Barcelona), en la Escola Mercè Rodoreda, y la cabeza de lista de Junts, Miriam Nogueras, lo hará a mediodía en un colegio de Mataró.

El cabeza de lista al Congreso de EH Bildu por Bizkaia, Oskar Matute, ejercerá su derecho al voto en un colegio de Barakaldo.

En Urnieta (Gipuzkoa), la portavoz del PNV y cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, votará en el frontón municipal.

Néstor Rego, candidato del BNG, depositará su papeleta en una urna del Centro Sociocultural de Figueiras, ubicado en Santiago de Compostela.

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, depositará su voto en un centro electoral en El Rosario (Santa Cruz de Tenerife). EFE

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