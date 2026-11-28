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Redacción deportes, 28 nov (EFE).- La neerlandesa Renee Slegers ha dejado de ser la entrenadora del Arsenal, al que llevó a la victoria en la Liga de Campeones 2024/25 al imponerse en la final al Barcelona, entre otros títulos.

El club londinense tomó la decisión de relevar a la preparadora de Brabante en busca de una reacción del equipo tras un más que discreto inicio de temporada. Es sexto en la Superliga inglesa, a doce puntos del Chelsea tras once jornadas y octavo en la Liga de Campeones, a tres puntos del 'top 4' después de cinco encuentros.

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Slegers se convirtió en entrenadora interina del Arsenal en octubre de 2024 y en enero de 2025 se convirtió en la titular. Bajo su dirección las 'gunners' ganaron la 'Champions' de 2025 y la primera Copa de Campeones femenina de la FIFA en 2026.

“Fue una decisión extremadamente difícil separarnos de Renée, quien ha liderado al equipo con dedicación y compromiso durante todo su tiempo aquí”, dijo la directora de fútbol femenino, Clare Wheatley.

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“Al guiarnos hacia la gloria en la Liga de Campeones y la primera edición de la Copa de Campeones de la FIFA, Renée ha realizado una contribución significativa y duradera a la historia del Arsenal. Tras una reflexión minuciosa, resulta evidente que los resultados han estado por debajo del nivel esperado y que es necesario un cambio”, argumentó

Mientras tanto, el director ejecutivo, Richard Garlick, manifestó: “Renée es una persona maravillosa que ha contribuido significativamente al Arsenal, desempeñando un papel fundamental en algunos de los logros más históricos del club, incluidos nuestros éxitos en la Liga de Campeones y la Copa de Campeones de la FIFA".

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“Nuestra ambición es competir y ganar trofeos importantes de forma constante, y nuestros resultados recientes nos han llevado a la conclusión de que es necesario un cambio para tener la mejor oportunidad de alcanzar esos objetivos”, añadió.

El Arsenal precisó que el proceso para elegir un relevo está en marcha. Mientras tanto, la entrenadora asistente Melissa Clarke-Reed estará al frente del equipo. EFE

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