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San Sebastián/Sevilla, 28 nov (EFE).- Real Sociedad y Sevilla, separados por tres puntos, se miden en Anoeta en un duelo directo por los puestos europeos al que ambos llegan tras no ganar la pasada jornada liguera.

El conjunto txuri-urdin afrontará el compromiso liguero tras la derrota en la Liga Europea ante el Crystal Palace (2-1), marcada por la expulsión de Jon Martín, un tropiezo que le deja sin apenas opciones de finalizar entre los ocho primeros.

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Entre las principales dudas para el encuentro se encuentra Jon Mikel Aramburu, que no pudo viajar a Londres por un golpe que recibió de Iñigo Vicente en el anterior compromiso liguero.

Aunque Pellegrino Matarazzo aseguró en la rueda de prensa previa al duelo ante el Crystal Palace que el lateral venezolano podría estar disponible para recibir al Sevilla, el futbolista continúa ejercitándose al margen del grupo.

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Por otro lado, Dani Díaz y Lebarbier, jugadores del filial que ya viajaron a Londres, podrían completar de nuevo la convocatoria del primer equipo.

Por su parte, el Sevilla de Luis García Plaza afronta el partido ante la Real Sociedad muy reforzado en su moral y conceptos tras el empate logrado la pasada jornada sobre la bocina ante el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, resultado que ha elevado, por el juego y el punto sumado, la autoestima y la fe del equipo en el dibujo y planteamientos de su técnico.

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Con diecinueve puntos en sexta posición, a sólo tres de su rival, el Sevilla se ha hecho fuerte en LaLiga a base de organización, colocación en el campo y compromiso ante rivales sobre el papel más fuertes en lo técnico como el Betis y, en este caso, el equipo dirigido por el estadounidense Pellegrino Matarazzo.

No diferirá en mucho el planteamiento ante los realistas al desplegado ante el Betis, con intensidad en la presión para defender lejos de la portería para encomendarse a un centro del campo bajo la batuta del francés Youssouf Fofana y la fortaleza de jugadores como Lucien Agoumé y Guridi.

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La mejor versión de Fofana, cedido por el Milan, es uno de los objetivos del técnico sevillista, ya que de la continuidad en su juego dependen mucho las alternativas para un ataque en busca de una eficacia que es uno de los puntos débiles del equipo.

Otra de las bazas de Luis García Plaza es el balón parado, en el que cuenta con la efectividad goleadora de su central Kike Salas como uno de sus principales recursos, bien de cabeza, bien desde fuera del área como fue el caso del tanto del empate ante el Betis.

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El Sevilla ha recuperado esta semana al central brasileño Marcao Teixeira, aunque sigue contando con las bajas del extremo derecho canterano Miguel Sierra, clave por su rendimiento en los primeros compases de la competición, además de las menos decisivas del extremo Alfonso González, 'Alfon' y el lateral derecho José Ángel Carmona.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Soler; Óskarsson, Oyarzabal, Guedes.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Rubén Vargas, Guridi, Félix Correia; Stassin.

Estadio: Anoeta

Hora: 21:00. EFE

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