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Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El golfista alemán Nicolai von Dellingshausen se mantiene como líder en el Campeonato de la PGA Australiana, primer torneo de la temporada del DP World Tour, después de finalizar con un total de -16 la tercera ronda disputada este sábado, en la que el catalán David Puig enterró sus opciones de aspirar a revalidar el título del pasado año.

Von Dellingshausen, de 33 años y 333 en la clasificación mundial, alimentó sus expectativas de pelear por su segundo título en el circuito europeo, aunque el sueco Alex Noren cuajó una sobresaliente actuación que le permitió recortar distancias y situarse con -13.

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Puig completó la vuelta con una tarjeta de -2, para un total de -7, por lo que quedó a nueve golpes del liderato en el torneo que se celebra en Sídney.

El jugador de La Garriga (Barcelona) tuvo una jornada irregular, con un 'eagle' en el hoyo 13, cuatro 'birdies' y cuatro 'bogeys', que le dejaron en undécima posición en la tabla.

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El otro español que continúa vivo en la prueba que estrena el calendario del circuito europeo es el malagueño Rocco Repetto, con un total de -4.

Noren, de 44 años y miembro del equipo europeo de la Ryder Cup en 2018, hizo 65 golpes, con siete 'birdies', la misma tarjeta que el tailandés Kiradech Aphibarnrat, tercero empatado con el norirlandés Tom McKibbin, ambos con -12. EFE

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